Reflü olanlar oruç tutabilir mi? Oruç reflü hastalığına iyi gelir mi? Reflüsü olanlar Ramazan'da neler yemeli? soruları Ramazan ayının gelmesiyle pek çok reflü hastası tarafından sorulmaya başlandı. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alanında yapmış olduğu çalışma ve açıklamaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu reflüsü olanların belli önlemleri alarak oruç tutabileceğini belirtmişti.

Reflü olanlar oruç tutabilir mi? Oruç reflü hastalığına iyi gelir mi? Reflüsü olanlar Ramazan'da neler yemeli? soruları Ramazan ayının gelmesiyle pek çok reflü hastası tarafından sorulmaya başlandı. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme alanında yapmış olduğu çalışma ve açıklamaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu reflüsü olanların belli önlemleri alarak oruç tutabileceğini belirtmişti.

Sağlıksız beslenme, hazır gıra ürünlerini tüketme ve stres gibi nedenlerden dolayı pek çok kişide reflü rrahatsızlığı görülebiliyor. Reflü bazen geçici olabilidği gibi inatçı ve kalıcı da olabiliyor. Reflü rahatsızlığından müzdarip olanlar Ramzan ayının da gelmesiyle oruç tutup tutmayacaklarını merak ediyor. Konuya ilişkin Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet'te 2013 yılında bir köşe yazısı kaleme aldı.

Reflü olanlar oruç tutabilir mi?

Reflü rahatsızlığı olan vatandaşlar öncelikle oruç tutup tutmama konusunda doktorlarına görüşmelidir. Doktorları uygun görürse reflüsü olanlar da oruç tutabilir. Reflü rahatsızlığının şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor. Bazıları hafif reflü geçirirken bazıları da hayat standartını düşüren şiddetli reflü yaşayabiliyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Hürriyet'te yer alan "Oruç ve reflü" başlıklı yazısında şunları belirtti: Oruç özellikle reflüsü, ülseri ve gastriti olanlarda sorun yaratır. Bununla birlikte basit bazı önlemler alınıp da belirli kurallara dikkat edilirse bu sorunları yaşayanların bile oruç tutmaları mümkündür.

Reflüsü olanlar Ramazan'da neler yemeli?

Reflüsü olanlar yağsız ve acısız gıdalara ağırlık vermelidir. Sahura kalkmadan tutulan oruç reflü rahatsızlığı aolan vatandaşları zorlayabilir.

Ağırlıklı olarak sebze ve meyve tüketimine özen verilmeli.

Sahurda ve iftarda kola, gazoz, meyve suları gibi şekerli ve asitli içeceklerden uzak durulmalı.

Şerbetli tatlıları tüketürken dikkatli olunmalı. Sütlü tatlılar tercih edilebilir.

Sahurda ve iftarda hızlı yemek yenmemeli.

Reflü nedir?

Reflü, halk arasında mide reflüsü olarak bilinen gastro özofageal reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Kronik faranjit ve tipik boğaz rahatsızlığına neden olabilir. Reflü, asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun asitten kendini koruma özelliğinin yok olmasından kaynaklanır. Erişkinlerin yaklaşık %20'sinde reflü görülmektedir.

Mide içeriği, midenin salgıladığı hidrojen iyonu nedeniyle belirgin derecede asittir. Eğer onikiparmak bağırsağından mideye doğru safra geri akımı varsa, mideden yukarı çıkan içerik hem asit hem de safra içerir. Alkali özellikli olan safra da mide asidi gibi yemek borusunun tahrişine neden olur. Reflü hastalığı, asitli ve/veya safralı mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek borusunun kendini asitten ve/veya safralı mide içeriğinden koruyamaması nedeniyle oluşur. .