Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı | Ara tatilde hangi branş semineri ne zaman saat kaçta? gibi sorular ara tatile çıkan binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca öğrenciyle birlikte öğretmenler de 8 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatiline çıktı. Öğretmenler ara tatilde seminerlerini uzaktan yapacak. İşte Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı...

Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı | Ara tatilde hangi branş semineri ne zaman saat kaçta? gibi sorular ara tatile çıkan binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca öğrenciyle birlikte öğretmenler de 8 Nisan Cuma günü ikinci dönem ara tatiline çıktı. Öğretmenler ara tatilde seminerlerini uzaktan yapacak. İşte Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı...

Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan'da yapılacak ikinci ara tatil sürecine ve eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ara tatilde öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine ilişkin soru üzerine Özer, 2022 yılında öğretmenlerin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını ve bu dijital platformu ilk kez 24 Ocak-4 Şubat arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanmaya başladıklarını hatırlattı. Özer, ÖBA üzerinden yürütülen bu dönemdeki mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerin 414 binin üzerinde sertifika aldığını ve ÖBA'da öğretmen başına 3,1 eğitimin tamamlandığını belirtti.

Nisan 2022 ortaöğretim (lise) ara tatil seminer programı

Öğretmen seminerleri zorunlu mu?

İsteğe bağlı olan bu eğitimlere katılımın yüksek olması ve en fazla talebin çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimlere gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Özer, iklim değişikliğinden atık yönetimine, etkinlik temelli ders tasarımından ilk yardım eğitimine kadar farklı eğitim seçeneklerinin sunulduğu eğitim seminerlerine 175 bin 309 öğretmenin katılım gösterdiğini, 142 bin 425 öğretmenin en az bir eğitimi tamamladığını söyledi.