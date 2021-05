Yapay zeka hayatımıza girmeye başladı ve yavaş yavaş kontrolü ele almaya başladı. Ünlü aktör Will Smith'in hayata geçirdiği NewNew adlı uygulama ise akıl sınırlarını zorlayacak cinsten. Peki NewNew uygulaması nedir? New New nasıl kullanılır? NewNew adlı uygulama kullanıcıların hayatında yapacağı seçimlere karar veriyor. 5 dolar karşılığında abone olunan NewNew uygulaması insanların ne giyeceğinden ne yiyeceğine kadar bir çok konuda onlar adına karar veriyor. İşte NewNew uygulamasının detayları...

Yapay zeka inernet çağı ile birlikte hayatımıza ilk girişini yaptı. Gelişen teknoloji ile birkikte neredeyse her alanda hayatımızda yapay zeka yer almaya başladı. Otomobillerden, cep telefonlarına, bilgisayarlardan akıllı ev sistemelerine kadar yapay zeka sistemleri kendini kabullendirdi. Son olarak ünlü aktör Will Smith'in hayata geçirdiği NewNew adlı uygulama ise insanları şaşırtmış durumda. NewNew uygulamasını kullanmak isteyenler de NewNew uygulaması nedir? New New nasıl kullanılır? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte NewNew uygulaması adlı detaylar...

NewNew uygulaması nedir?

Hayatımıza yeni giren yapay zeka uygulaması NewNew vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. NewNew uygulaması nedir? NewNew adı verilen uygulama kullanıcıların kişisel kararlarını yönetmeyi sağlıyor. NewNew adlı uygulama, sadece 5 dolara, gerçek hayattaki kişiler yerine onların ne yiyeceğine, ne giyeceğine karar veriyor. Uygulamada iki farklı kullanıcı tipi var. Birincisi, şöhret uğruna hayatının kontrolünü başkasına bırakan 'sıradan kişiler'. Diğerleri ise ücret karşılığında bu kişilerin hayatını kontrol edenler. Uygulamada iki farklı kullanıcı tipi var. Birincisi, şöhret uğruna hayatının kontrolünü başkasına bırakan 'sıradan kişiler'. Diğerleri ise ücret karşılığında bu kişilerin hayatını kontrol edenler.

New New nasıl kullanılır?

Sıradan kişiler günlük hayatlarındaki tercihler hakkında kullancılara seçenek sunuyor. Ne yiyeceğinden dövme yaptırıp yaptırmamaya hatta sevgilisinden ayrılıp ayrılmamaya kadar her alandaki bu tercihleri, ikinci gruptaki kullanıcılar 5 dolara oyluyor. Kullanıcılar daha sonra o kişinin kendi tercihini hayata geçirmesini canlı olarak izliyor.

