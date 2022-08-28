Netflix reklamlı abonelik ücreti ne kadar? Netflix aboneleri reklam izlemek zorunda mı? Netflix reklam düzenlemesi

Netflix reklamlı abonelik ücreti ne kadar? Senenin başında Netflix'in aldığı karar ve yeni fiyatlandırma, kullanıcılarını üzmüştü. Uzun süre sonra aniden zamlanan Netflix'in ücretinin, hayat pahalılığına istinaden yapıldığı açıklandı. Yine giderleri karşılamadığı gerekçesiyle yeni bir düzenleme yapan Netflix, yeni fiyatlandırmayı açıkladı. Peki Netflix aboneleri reklam izlemek zorunda mı? işte Netflix reklam düzenlemesi!

Senenin başında Netflix'in aldığı karar ve yeni fiyatlandırma, kullanıcılarını üzmüştü. Uzun süre sonra aniden zamlanan Netflix'in ücretinin, hayat pahalılığına istinaden yapıldığı açıklandı. Yine giderleri karşılamadığı gerekçesiyle yeni bir düzenleme yapan Netflix, yeni fiyatlandırmayı açıkladı. Peki Netflix aboneleri reklam izlemek zorunda mı? işte Netflix reklam düzenlemesi!

Netflix reklamlı abonelik ücreti ne kadar?

Netflix ücretlendirmelerinde, WebTekno'nun haberine göre, 3 paket sunulacak. Yeni düzenleme ve duyurular Netflix'ten bekleniyor.

Kesin olmamakla birlikte Netflix yeni paket fiyatları;

Temel Plan (480p çözünürlük, tek cihaz): Aylık 9,99 dolar – Aylık 37,99 TL

Standart Plan (1080p çözünürlük, iki cihaz): Aylık 15,49 dolar – Aylık 57,99 TL

Özel Plan (4K + HDR çözünürlük, dört cihaz): Aylık 19,99 dolar – Aylık 77,99 TL

Netflix aboneleri reklam izlemek zorunda mı?

Son duyurularla Netflix 7 ile 9 dolar arasında bir ücret ile reklamlı abonelik sistemine geçeceğini belirtti. Bu tarifenin Türkiye'ye 37.99 TL olarak yansıtılacağı öngörülüyor.

Söz konusu sistemde reklamlar, izlediğiniz içeriğin öncesinde ve oynatıldığı sırada gösterilecek şekilde ayarlanacak. İzlenen 1 saat başına 4 dakika reklam göstereceğini açıkladı.

Aynı zamanda bu abonelik sisteminde içerikler indirilemeyecek.

Netflix fiyatları neden yükseliyor?

Yapılan açıklamalara göre Netflix, 2021'in son aylarında 200 bin abone kaybetti. Bu doğrultuda abone kaybının 2 milyon seviyesine ulaşması bekleniyordu ve 970 bin abone kaybı oluştu.

Bu düşüşün ardından fiyatları artıran Netflix'ten yeni açıklamalar geldi. Kayıpların giderilmesi için, Netflix CEO'su reklamlı aboneliklerin geleceğini işaret etti. .