Kadınların korkulu rüyası vücut çatlakları genetik faktörler, gebelik, kilo alıp verme ve yanlış beslenme alışkanlıkları sonucunda oluşabiliyor. Peki nemlendiren ve doğal içerikli bir vücut kremi nasıl hazırlanır? Sizler için araştırdık...



Vücutta gebeliğe, kilo vermeye, kilo almaya, genetik faktörlere, cilt kuruluğuna ve yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıkan beyaz çatlaklar kişiyi oldukça rahatsız eden bir görünüme neden olurlar. Bel, bacak, karın ve kol bölgelerinde oluşan bu çatlaklar estetik görünümü olumsuz etkiler. Çatlaklar için piyasada birçok krem satılmaktadır. Aynı zamanda lazerle de çatlaklar hızlı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Fakat biz size doğal içerikli ve nemlendirici özellikli bir krem tarifi vereceğiz...

Nemlendiren çatlak kremi nasıl hazırlanır?

Nemlendiren çatlak kremi hazırlamak için üç çorba kaşığı rendelenmiş balmumu, üç çorba kaşığı kakao yağı, üç çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, iki çorba kaşığı shea yağı ve iki çorba kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız olacak. Ek olarak iki ampul E vitamini, on damla lavanta yağı, on damla tatlı badem yağı, on damla Hint yağı temin edin.

Tüm bu malzemeleri benmari usulü ocakta eritin. Eritirken tahta bir kaşık yardımıyla sık sık karıştırın. Tüm yağlar eriyince ocaktan alın. Ek malzemeleri ilave edin ve çok güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra bu karışımı temiz ve ağzı kapatılabilen bir kaba koyup soğumaya bırakın. Cildinizin nem ihtiyacına ve günlük yaşam temponuza göre bu kremi haftada dört defadan az olmamak şartıyla kullanın. Banyo sonrasında kullanacağınız zaman banyoda vücudunuzu nazikçe fırçalayın. Fırçalama işlemi sayesinde kan dolaşımınız hızlanacak, gözenekleriniz güzel bir şekilde temizlenecek ve bu sayede cildiniz kremi daha iyi emecektir. Banyo yapmadan bu kremi kullanmak istiyorsanız, kremi sürmeden önce yine kuru fırçalama yapın. Kuru fırçalama işlemi kremin etkisini artıracaktır.

Vücudumuz niye çatlıyor?

Çatlaklar birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. En sık hamileliğe bağlı oluşan çatlaklar görülür. Hamilelik boyunca kadınların kilo alması, vücudunun ödem toplaması, göğüslerinin büyüyüp gerilmesi yüzünden karın başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde çatlaklar oluşur. Hamilelik döneminde oluşan çatlaklar stria gravidarum olarak adlandırılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.