Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Rıfat Çakırbeyli eşi Narin Çakırbeyli ve 5 yaşındaki çocuğundan haber alamadığını ve bulunmasını istemişti. Stüdyoda ise akıl almaz gelişmeler yaşandı. Narin'in, eksi kocası ile annesinin kaçtığı ortaya çıktı. Peki Narin Çakırbeyli kim? Müge Anlı Narin olayı nedir? Narin Çakırbeyli bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar bir kez daha "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Stüdyoya gelen ıfat Çakırbeyli Eşi Narin ile 5 yaşındaki çocuğunun kayıp olduğunu ve haber alamadığını iddia ederek programa katıldı. Programda ortaya çıkan olaylar ise herkesin ağzını açık bıraktı.

Narin Çakırbeyli kim?

Rıfat Çakırbeyli programda yaptığı konuşmada "Benim karımı kaçırdılar. Eşimin ve çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Eşim cezaevi arkadaşı Cemile tarafından Hayri isimli ağabeyine götürüldü" dedi. Rıfat konuşmasında "Benim karımı zorla götürdüler" diyen Rıfat, eşinin ve çocuğunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Eşinin cezaevi arkadaşı Cemile tarafından Hayri isimli abisine götürüldüğünü anlattı.

Narin Çakırbeyli 5 çocuk annesidir. Canlı yayına ilk olarak telefonla katılan Narin Çakırbeyli konuşmasında Eşi Rıfat'ı istemediğini söyledi. Narin "En kısa sürede boşanma dilekçesi vereceğim" dedi.

Fırat Çakırbeyli eşi Narin'i ararken bir yandan da inanılmaz iddialar stüdyoda ortaya çıktı.

Narin'in annesinin damadıyla kaçtığı iddiası stüdyoda ve ekran başındakileri şok etti.

Rıfat, eski eşi Özgür'ün Narin'i evden sürekli gönderip kaynanasıyla yalnız kaldığını iddia etti.

Herkesin aradığı Narin Çakırbeyli ise Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katıldı. Narin zorla tutulmadığını, Rıfat'la mantık evliliği yaptığını söyledi.

Daha sonra ise damadıyla kaçtığı iddia edilen Aslı Hanım Narin'e "30 kocalı hürmüz oldun" diyerek tepki gösterdi ve Özgür'le kaçmadığını söyledi.

Narin, Facebook'a annesinin damadı Özgür'ün ayaklarını öperken çekilen fotoğraflarının atıldığını söyledi. Babasıyla evliyken annesinin damadıyla kaçtığını dile getirdi.

Sonrasında ise iş iyice çirkinleşti. Narin, annesinin "Doğurduğun çocuk kardeşinden" diyerek iftira attığını iddia etti.

Narin Çakırbeyli bulundu mu?

Narin Çakırbeyli stüdyoya gelerek kayıp olmadığını ve zorla ttuulmadığını açıkladı.

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