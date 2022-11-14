ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya cinayeti tartışılmaya devam ediyor. Selim Yalçınkaya'nın ailesi cinayette eski eş Derya'yı suçluyor. Programa katılan Derya Hanım'ın eşini aldattığı ve atılan müstehcen mesajları ortaya çıktı. Yaşanan gelişmeler üzerine Müge Anlı Derya kim? Derya Yalçınkaya olayı nedir? Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? soruları izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı. Derya Yalçınkaya yaptığı itiraf ile sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni haftada Selim Yalçınkaya'nın ölümünü tartışıyor. 23 yaşındaki genç Selim garajında başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yaşanan olay sonrası aile yakınları Selim'in eski eşi Derya'yı hedef gösterdi. Programa katılan Derya Yalçınkaya ise açıklamasıyla tüm Türkiye'yi şaşırttı.

Müge Anlı Derya kim?

Derya Yalçınkaya vahşice katledilen 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın eskşi eşidir. Derya'nın eşini aldattığı otaraya çıktı. Derya Hanım'ın programda yaptığı açıklamalar "bu kadarı da olmaz" dedirtti. Derya program eşini aldattığını itiraf ederken bunu eşinin istediğini belirtti. Bu açıklamaya Selim Yalçınkaya'nın ailesi büyük tepki gösterdi. Derya Yalçınkaya evliliğinin ilk başından beri kocasının grup tekliflerinde bulunduğunu belirtti.

Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya'nın mesajları programa damgasını vurdu. Mesajları gören Müge Anlı'nın da ağızı açık kaldı. Anlı, Derya'ya dönerek "Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" dedi. Derya Yalçınkaya açıklamasında aldatma mesajlarının detaylı olmasının eşinin kendi isteği olduğunu kendisini tatmin etmek istemesi nedeniyle olduğunu ifade etti.

Derya Yalçınkaya olayı nedir?

Derya Yalçınkaya Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşini aldatmasının ortaya çıkmasıyla izleyicilere ve stüdyodakilere büyük şok yaşattı. Derya'nın iddiaları ise Selim Yalçınkaya'nın ailesini öfkelendirdi

Aldatma mesajlarının detaylı şekilde eşine atan Derya'ya Müge Anlı'nın tepkisi de büyük oldu.

Başına sert cisimler vurularak öldürülen Selim Yalçınkaya'nın ailesi oğullarının ihanet suçlamasıyla Derya'dan ayrıldığını oğullarının ölümünde Derya'nın sorumlu olduğunu iddia etti.

Derya Yalçınkaya'nın eşinin öldürüldüğü gün TikTok'ta 'Ölüler de güler' etiketiyle yaptığı paylaşımı ise kafları karıştırdı.

Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı

İhanet mesajlarının ortaya çıkmasıyla herkes şok geçirdi. Derya konuya dair açıklamasında "Ben kocamla her şeyi konuşuyordum. Psikolojim bozuktu. Benim attığım mesajları kırpmışlar. Adıma sahte hesaplar açılmış, ben bunları bu şekilde yazmamıştım" dedi. Bu açıklamanın ardından Müge Anlı da sinirlenerek "Sen bunları yazarak neyi hedefliyordun? Gelsin seni öldürsün mü gitsin o adamı mı öldürmesini hedefliyordun? Şu yaştaki halimle, özgürlüğü seven biri olarak söyleyeyim, kocam bunları yazsa bilmiyorum gözüm görür mü. Senin kafan kırık mı? Amacın ne?" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hakkında

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün atv'de yayımlanan Türk televizyon programıdır.

Programın sunuculuğunu Müge Anlı yapmaktadır. Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir programdır. Müge Anlı ve beraberinde avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen programda yer almaktadır.

15 yıldır (15 sezon) kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3212 kaybı bulmuş, 181 cinayet dosyası aydınlatmış ve 930 aileyi kavuşturmuştur. Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programıdır.