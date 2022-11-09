Derya Yalçınkaya kimdir? Semih Yalçınkaya'yı kim öldürdü? Selim Yalçınkaya olayı nedir? ATV ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan Müge Anllı ile Tatlı Sert programında Smih Yalçınkaya cinayetinin sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Programa katılan Semih Yalçınyaka'nın annesi ve kız kardeşi katillerin bulunmasını istedi ve yetkililere seslendi. Programa katılan Derya Yalçınkaya'nın ise kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ATV'nin reyting rekormeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir korkunç cinayetin daha yeni gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Semih Yalçınkaya'nın yakınları, katillerin bulunmasını talep ediyor. Programa katılan Derya Yalçınkaya'nın ise Semih Yalçınkaya'nın öldüğü gün ve saatte sosyal medyada 'Ölüler de güler' etiketiyle paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Gelişmelerin üzerine Derya Yalçınkaya'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Derya Yalçınkaya kimdir?

Derya Yalçınkaya sır cinayete kurban giden Selim Yalçınkaya'nın eski eşidir.

Derya Ylçınkaya'nın cinayetin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Semih Yalçınkaya'nın katillerinin bulunması için yapılan programda Derya Yalçınkaya'nın TikTok'ta 'Ölüler de güler' etiketiyle yaptığı paylaşım merak uyandırdı. Müge anlı paylaşımın ortaya çıkmasıyla Derya Yalçınkaya'ya sorular yöneltti.

Derya Yalçınkaya paylaşımı Selim Yalçınkaya'nın öldüğü gün yapmadığını söyledi. Selim Yalçınkaya'nın yakınları ise bu açıklamaya "Öldüğü gün, öldüğü gece... Saatler bile uyuşuyor" şeklinde yaaıt verdi.

Derya Yalçınkaya "Ölüler de güler" notuyla bir video paylaştı. Derya paylaşımına 'Bir insan eğer çok gülüyorsa emin olun ruhunda depremler vardır. Acıyan kalbinse kimse bilsin istemezsin' notunu düşmesi dikkat çekti.

Müge Anlı ise Derya'ya "Bu nasıl bir tesadüf. Etiketi de ölüler de güler ve o güne denk geliyor?" sorusunu sordu. Bu sorya Derya Yalçınkaya şöyle yanıt verdi: "Benim yaşayan ölüden farkım yoktu. Yaptığım hatadan dolayı zaten sıkıntılıydım ama bir yandan da kendi duygularımı ben öyle ifade ediyordum ve ölüden bir farkım yoktu."

Müge Anlı videoyu izledikten sonra Derya Yalçınkaya'ya bir soru daha yöneltti: "Peki şimdi sen bu paylaşımı eşinin öldüğünü bilerek mi yaptın?" diye sordu.

Derya 'Hayır bu ölmeden önceki paylaşımım' şeklinde cevap verdi. Selim' Yalçınkaya'nın stüdyoda bulunan yakınları ise "Öldüğü gün, öldüğü gece… Saatler bile uyuşuyor" şeklinde yanıt verdi.

Semih Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Selim Yalçınkaya'yı kimin öldürdüğü merak konusu. Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına konuk olan Selim Yalçınkaya'nın yakınları katilin bulunmasını istiyor.

Semih Yalçınkaya olayı nedir?

Selim Yalçınkaya sır cinayete kurban gitti. Selim Yalçınkaya'nın 23 yaşında bir çocğu bulunuyordu. Selim Yalçınkaya Ankara'nın Mamak ilçesinde oturduğu evin garajında ölü bulundu. Oğlunun katilini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Nasibe Yalçınkaya, cinayetle ilgili eski gelinini suçladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan Selim Yalçınkaya'nın yakınları