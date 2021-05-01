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Mutant virüs hamilelerde riskli mi? Mutant virüs hamilelerde bebeğe zarar veriyor mu? Hamileler aşılanacak mı?

Koronavirüsün mutasyona uğramış şekilleri ülkemizde de görülmeye başlandı. Son olarak Hindistan mutantı da ülkemizde görüldü. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son zamanlarda yaşanan hamile ölümlerine dikkat çekti. Hamile olanlar ya da hamile kalmayı düşünenler de mutant virüs hamilelerde riskli mi? Mutant virüs hamilelerde bebeğe zarar veriyor mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Ceyhan hamilelerin ilk 3 aydan sonra derhal aşılanmalarını gerektiğini belirtti. Hamileler aşılanacak mı?

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01.05.2021 11:31:45
Mutant virüs hamilelerde riskli mi? Mutant virüs hamilelerde bebeğe zarar veriyor mu? Hamileler aşılanacak mı?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hamile ölümleri ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Ceyhan'ın açıklamasından sonra çocuk bekleyen annne adayları ve hamile kalmayı düşünenler endişelendi. Peki Mutant virüs hamilelerde riskli mi? Mutant virüs hamilelerde bebeğe zarar veriyor mu? Hamileler aşılanacak mı?

Mutant virüs hamilelerde riskli mi? 

Prof. Dr. Ceyhan, mutant virüs vakalarındaki artışın ardından virüse bağlı hamile kadın ölümlerinin de arttığını belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Gebelik zaten çocuğu anne karnında taşıyabilsin, diye bağışıklığın baskılandığı bir dönemdir. Dolayısıyla bağışıklığı baskılayan ilaç alan bir kişi ya da kanser hastalığı tedavisi için ilaç alan bir kişide ortaya çıkan bağışıklık eksikliği gibi düşünmek lazım. Mutant virüs gerçekten çok sayıda gebenin ölümüne ve birçoğunda karnındaki bebek ile birlikte kaybına yol açıyor" diye konuştu.

Mutant virüs hamilelerde bebeğe zarar veriyor mu?

Ceyhan, gebelik döneminde anne adaylarının bağışıklığının zayıfladığını ve buna bağlı olarak da mutasyonlu virüsün daha zarar verici olduğunu açıkladı. 

Hamileler aşılanacak mı?

Açıklamaların ardından hamilelerin de aşılanması gerektiğini belirten Ceyhan sözlerine şöyle devam etti: "Mutant virüs problemi ortaya çıkmadan önce biz gebelere, gebelik sonrasına aşılama önerirken, şimdi mutlaka özellikle gebeliğin ilk 3 ayı bittikten sonra hemen aşılanmalarını istiyoruz. Bu sadece corona virüste görülen bir durum değil aynı şey gripte de görülür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan