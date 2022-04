Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Kayhan kimdir? Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu? Et ve Süt Kurumu'nda geçtiğimiz günlerde görev değişimi yaşandı. Et ürünlerine gelen zammın ardından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındığı açıklanmıştı. Uzun'un yerine bu göreve eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan atandı. Mustafa Kayhan'ın kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala Et ve Süt Kurumu kırmızı et ve beyaz et fiyatlarına zam yapmıştı. Yüzde 48 oranında yapılan zamlar vatandaşın tepkisini çekmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un görevden alındığı açıklanmıştı. Uzun zamlara ilişkin yaptığı açıklamasında “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

Mustafa Kayhan kimdir?

Eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın hayvanlılık ve et sektörünü yakından tanıdığı biliniyor. Mustafa Kayhan, 2013 yılında Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne getirilmişti. Mustafa Kayhan Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürütmüş, 2016 yılında görevden alınmıştı.

Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğuna dikkat çekti.

Genel Müdür Kayhan, “Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'nun önünde açıklama yaptı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'na gitti ancak içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada ''Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmiştim. TÜİK enflasyonu düşük göstererek, milyonlarca insanın düşük zam almasına yol açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin uğradığı haksızlığı duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Pek çok genç sözlü sınavdan elenmişti. Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım.Et ve Süt Kurumu çiftçinin, üreticinin yanında olmalı. Beşli çeteye sağladığın imkanları onun binde birini üreticiye verirseniz Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmez." dedi.

Et ve Süt Kurumu nedir?

Et ve Süt Kurumu (E.S.K.), merkezi Ankara'da bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmî bir kurumdur.

Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Et ve Balık Kurumu adıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." hâline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur. Bu geçen süreç içinde kuruma bağlı üç iş yeri kapatılmış, beş iş yeri Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve iki belediyeye devredilmiş, 18 iş yeri satılarak özelleştirilmiş, kurumun çalışan 8 iş yeri kalmış bulunmaktadır. .