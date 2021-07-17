Müslüm Gürses kimdir? Müslüm Gürses hayatı ve biyografisi

Müslüm Gürses kimdir? Türk Arabeski denince akla ilk gelen isimlerden olan Müslüm Gürses'in kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında öldüğü insanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Baba lakaplı Müslüm Gürses sanat hayatı boyunca bir çok albüm çıkarmış ve bir çok filmde rol almıştır. Müslüm Gürses 4 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte Müslüm Gürses'in hayatı ve biyografisi....

Müslüm Gürses kimdir?

Müslüm Gürses Şanlıurfa'da 5 Temmuz 1953 yılında dünyaya gelmiştir. Müslüm Gürses'in asıl adı Müslüm Akbaş'tır. Müslüm Gürses şarkı söylemeye başladıktan sonra soyadnı değiştirerek Gürses yapmıştır.

Müslüm Gürses Türk arabeskinin en önemli temsilcilerinden biriydi. Gürses vefatından önce klasik arabesk tarzından çıkarak hayran kitlesinin yelpazesini gençlere kadar genişletti.

Müslüm Gürses'n annesinin adı Emine'dir. Babası Mehmet Akbaş ise rençberlik yapar, türkü söyler ve bağlama çalardı. Akbaş çiftinin Müslüm'den sonra Ahmet ve Zeyno adında bir erkek, bir de kız çocukları oldu.

Adana'da büyüyen Müslüm Gürses daha sonra ekonomik şartlardan dolayı Adana'ya ailecek göç etti.

Müslüm Gürses, şarkıcılığa 1965 yılında bir çay bahçesinde şarkı söyleyerek başladı. Gürses ardından gazinoda şarkı söylemeye başladı. 1967 yılında Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu.

1967 yılından sonra TRT-Adana-Çukurova Radyosunda canlı olarak türküler söylemeye babşladı. Artık Müslüm Gürses yavaş yavaş tanınıyordu.

1968 yılına gelindiğinde ilk plakları piyasaya çıkma başladı.

Müslüm Gürses ilk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır. Bu plak ile sesinin yankısı tüm illerde hissedildi.

Ardından iki plak daha piyasa çıkardı: "Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" "Gitme Gel Gel/Haram Aşk".

1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır.

Müslüm Gürses tam başarıyı yakalamışken askerlik hizmetini yerini getirdi. Askerden dündükten sonra İstanbul'da yine plak çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile tam 13, sonra Bestefon firması ile tam 4, daha sonra Hülya Plak ile tam 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile tam 2 adet 45'lik plak doldurdu.

Müslüm Gürses'in kendine has müziğinin hayran kitlesi de bu süreçte oluşmaya başaladı. İlerde baba lakabı ile tanınacak olan Müslüm Gürses'in hayranları araştırmlara bile konu olmuştur.

1999 yılında Müslüm Gürses'in o dönemde 15 yıl boyunca albümlerini çıkardığı Elenor plak firmasıyla yolları ayrıldı.

Ocak 2006'da Gönül Teknem adlı albümü Seyhan Müzik etiketiyle raflardaki yerini almıştır. Gürses'in, 2006'da yazar Murathan Mungan'la ortak projesi “Aşk Tesadüfleri Sever” Pasaj Müzik etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.

Mungan'ın sözlerini yazdığı, David Bowie'den Garbage'a, Leonard Cohen'den Jane Birkin'e birçok yabancı müzisyenin bestesini yaptığı şarkıları seslendirdi. Sonra 2009 yılında yine ayni firmadan çarpıcı bir albüm "Sandık" ile Müslüm Gürses sahnelere geri döndü. 2010 yılında Kasım ayında yeniden Pasaj Müzik ile "Yalan Dünya" isimli bir albüme imza atmıştır.

Japonya'da 1995 yılında yapılan bir araştırmaya göre Müslüm Gürses'in sesini yüzde yüz kusursuz kullandığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. üslüm Gürses'in ses genişliği en az 3.5 oktavdır, bu ses genişliği operacılarda bulunmaktadır.

ÖLÜMÜ

Müslüm Gürses 15 Kasım 2012 Perşembe kaldırıldığı hastanede akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi altına alındı. 4 ay hastanede yatan Müslüm Gürses'ten acı haber 3 Mart 2013'te geldi. Müslüm Gürses 3 Mart 2013'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müslüm Gürses'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.