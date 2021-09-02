Bahar aylarında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) belası henüz geçmiş değil. Yüzeyden temizlenen müsilajın Marmara'da yüzeyin altlarında halen aktif olarak yer aldığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu için balıkçılar Marmara Denizi'nde de balık avına başladı. Marmara'dan çıkan balıkların sağlıklı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri oluşan vatandaşlar (deniz salyası) müsilajlı denizden çıkan balık yenir mi, Marmara Denizi balığı yenir mi, gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Müsilaj Bilim Kurulu Üyelesi Prof. Dr. Mustafa Sarı bu sorulara yanıt verdi.

Bahar aylarında Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) belası henüz geçmiş değil. Yüzeyden temizlenen müsilajın Marmara'da yüzeyin altlarında halen aktif olarak yer aldığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. 1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu için balıkçılar Marmara Denizi'nde de balık avına başladı. Marmara'dan çıkan balıkların sağlıklı olup olmadığı konusunda kafasında soru işaretleri oluşan vatandaşlar (deniz salyası) müsilajlı denizden çıkan balık yenir mi, Marmara Denizi balığı yenir mi, gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Müsilaj Bilim Kurulu Üyelesi Prof. Dr. Mustafa Sarı bu sorulara yanıt verdi.

Aylardır Türkiye'nin bir numaralı iklim ve çevre sorunu olarak gündemde yerini alan müsilaj son günlerde unutulmuş durumda. Maramara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında başlatılan demizlik çalışmalarında denizin yüzeyini kaplayan tonlarca müsilaj temizlenmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yoğun çalışması sonucu Marmara Denizi'nin yüzeyi müsilajdan temizlendi. Ancak denizin diplerinde halen müsilaj hareketi devam ediyor. Balık sezonunun da açılmasıyla vatandaşlar Marmara Denizi'nden çıkan balıklar yenir mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki müsilajlı denizden çıkan balık yenir mi?

Müsilajlı denizden çıkan balık yenir mi?

Müsilaj Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Sarı, Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtladı. Müsilajlı denizden çıkan balık yenir mi? Marmara Denizi balığı yenir mi? sorusuna Mustafa Sarı şöyle yanıt verdi: “Marmara denizi yüzeyinde şu an müsilaj yok. Yapılan çalışmalar kapsamında yüzey tamamen temizlendi. Ancak tehlike tam olarak geçmedi, diplerde devam ediyor. Dipte halen küme halinde büyük parçalar var. Bu parçaların olması tehlikenin geçmediğinin göstergesi. Karadeniz'den gelen suyun etkisiyle müsilajın etkisi kırıldı ancak kasım gibi yeniden ortaya çıkabilir. O nedenle ‘Kurtulduk' diye düşünmemek, önlemleri almak, tam gaz uygulamaya devam etmek lazım.”

Marmara Denizi balığı yenir mi?

Maramara Denizi'nden avlanan balıkların insan sağlığına olumsuz bir yönünün olmadığı uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Müsilaj nedir?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Müsilaj neden olur?

Denizlerimizde görülmeye başlanan müsliaj neden olur? Müsilaj mevsim normallerinden yüksek olan sularda oluşur. Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Fitoplankton dediğimiz bitkisel canlıların aşırı çoğalması ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.