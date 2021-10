Murda kimdir? Murda (Önder Doğan) nereli, kaç yaşında?

Önder Doğan (Murda) tutulandı mı? Son günlerin oldukça popüler rap şarkıcısı Murda havalimanında gözaltına alındı. Ünlü rapçinin şarkılarından uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Peki Murda kimdir? Rap şarkıcısı Murda'nın asıl adı Önder Doğan. 37 yaşındaki Önder Doğan gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Peki Murda (Önder Doğan) nereli, kaç yaşında?

Önder Doğan (Murda) tutulandı mı? Son günlerin oldukça popüler rap şarkıcısı Murda havalimanında gözaltına alındı. Ünlü rapçinin şarkılarından uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alındığı açıklandı. Peki Murda kimdir? Rap şarkıcısı Murda'nın asıl adı Önder Doğan. 37 yaşındaki Önder Doğan gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Peki Murda (Önder Doğan) nereli, kaç yaşında?

Murda kimdir?

Murda (Önder Doğan) Şarkılarında uyuşturucu kullanımını öznedirdiği iddiası ile gözaltına alındı. “Duman”, “Pahalı” ve “Eh baba” isimli şarkılarında yer alan bazı sözler nedeniyle ‘Murda' lakaplı Hollanda uyruklu Rap şarkıcısı Önder Doğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında ‘adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Murda (Önder Doğan) Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur.

İspanya'nın Madrid şehrinde bir süre yaşamını sürdüren ünlü rapçi daha sona Hollanda'ya dönerek rap söylemeye devam etmiştir.

Murda ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır.

Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır.

Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

"Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir.

Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

Diskografi

Stüdyo albümleri

Made in Turkey (ft. Ezhel & Ali D.(2020)

DOĞA (2020)

BABA (2019)

Bruin Brood (2017) (ft. BangBros & Hef)

We Doen Ons Best (2016)

Single'lar ve EP'ler

Denedim (2021)

Kafeste (2021)

Gece Gündüz (2021) (ft. Mero)

Made In Turkey (2020) (ft. Ezhel)

NAPIYON LAN (2020) (ft. SFB)

Temiz (2020) (ft. Spanker & Josylvio)

Bi Sonraki Hayatımda Gel (2020) (ft. Ezhel)

Was machst du (2020) (ft. Eno)

Big Money (2020) (ft. Mario Cash)

EH BABA (2020)

Nereye Kadar (2020)

AYA (2019) (ft. Ezhel)

Boynumdaki Chain (2019) (ft. Ezhel)

Blitzkrieg(2019) (ft. Carnage & NAAZAAR)

Drop Top (2019) (ft. Zefanio & Priceless)

Stretch (2019) (ft. Bizzey & Kraantje Pappie)

Paraplu (2019) (ft. Kevin)

Runnin' (2019) (ft. Jonna Freser)

Rompe (2019) (ft. Priceless & Frenna)

Pistola (2018) (ft. ICE & Yung Felix)

Again (2018) (ft. Makkie)

Soon (2018) (ft. Philly Moré & Frenna)

Shutdown (2018) (ft. sFB)

ISSA (2018) (ft. Yawenthoo & Vic9)

Gasolina (2018) (ft. Lange & Djaga Djaga)

Helemaal Niks (2017) (ft. BangBros & Hef)

Poenie Onderweg (2017) (ft. BangBros & Hef)

Wejo (2017) (ft. BangBros & Hef)

Zomersessie 2017 - 101Barz (2017) (ft. BangBros & Hef)

Trabajo (2017)

Zwaai (2017) (ft. BangBros, Hef & Bizzey)

Culé (2017)

Brand New (2017) (ft. Jonna Freser & Asporaat)

London (2016) (ft. Raynor Bruges)

Watch Me (2016) (ft. Raynor Bruges)

Niet Zo (DJ DYLVN Remix) (2016) (ft. Ronnie Flex & DJ DYLVN)

In De Wissel (2015)

De Macht (2015)

Niet Iedereen Bestaat (2015)

Trippy Hippie (2013) (ft. Psyko Punkz)

Be On De Kıjk (2013) (ft. Ceza)[4]

