Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şeker'in hayatı ve biyografisi

Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddialarından sonra THY Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şeker'in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. THY'deki görevinin dışında aynı zamanda SunExpress Yönetim Kurulu Üyesi de olan Murat Şeker Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra eğitimini yurt dışında devam ettirmiştir. İşte Murat Şeker'in hayatı ve biyografisi...

Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiği iddialarından sonra THY Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şeker'in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. THY'deki görevinin dışında aynı zamanda SunExpress Yönetim Kurulu Üyesi de olan Murat Şeker Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra eğitimini yurt dışında devam ettirmiştir. İşte Murat Şeker'in hayatı ve biyografisi...

THY Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı pozisyonlarında görev alan Murat Şeker parlak eğitimi ile dikkatleri çekiyor. THY'deki görvini başarılı şekilde sürdüren Murat Şeker aynı zamanda üniversitelerde ders de vermektedir.

Murat Şeker kimdir?

2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Murat Şeker, 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nden Ekonomi Master derecesini ve 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota Üniversitesi'nden Ekonomi alanında doktora derecesini almıştır. Dr. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümü'nde Analist, 2011-2013 yılları arasında aynı kurumun İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümü'nde Ekonomist olarak görev almıştır.

Eylül 2013'te Türkiye'ye dönerek Ziraat Bankası'nda Yatırımcı İlişkiler Bölümü Başkanı olarak çalışmaya başlayan Dr. Şeker, Ağustos 2014 tarihinden itibaren Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Bu sürede Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik, Ziraat Sigorta şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Temmuz 2016'da Türk Hava Yolların'da Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Dr. Şeker, Mart 2021 tarihi itibariyle aynı kurumda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği ile de görevlendirilmiştir. Dr. Şeker aynı zamanda SunExpress Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ayrıca, Dr. Şeker, 2015 - 2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmış ve Ekim 2018'de Doçent ünvanını almıştır.