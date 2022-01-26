Ahmet Bolat kimdir? Prof. Ahmet Bolat nereli, kaç yaşında?

Havacılık ve uzay sanayisi alanında Türkiye'ye çok şey kazandıran Ahmet Bolat'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Ahmet Bolat aynı zamanda akademisyen kimliği de vardır. Çeşitli üniversitelerde uzay ve havacılık alanında dersler veren Ahmet Bolat THY'de de pek çok görevi başarıyla üstlenmiştir. İşte Ahmet Bolat'ın hayatı ve biyografisi...

Havacılık ve uzay sanayisi alanında Türkiye'ye çok şey kazandıran Ahmet Bolat'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Ahmet Bolat aynı zamanda akademisyen kimliği de vardır. Çeşitli üniversitelerde uzay ve havacılık alanında dersler veren Ahmet Bolat THY'de de pek çok görevi başarıyla üstlenmiştir. İşte Ahmet Bolat'ın hayatı ve biyografisi...

Prof. Ahmet Bolat havacılık ve uzay sanayisi alanında Türkiye'nin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Pek çok önemli kurumda görev alan Ahmet Bolat aynı zamanda akamdemisyendir. İşte Ahmet Bolat'ın Türk Havacılık Uzay Sanayii'ninin internet sitesinte yer alan biyografisi...

Ahmet Bolat kimdir?

Ahmet Bolat aslen Konyalıdır. Konya'da dünyaya gelen Ahmet Bolat İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezundur.

Profesör Ahmet Bolat THY A.O'nda Yatırım Yönetimi, Uluslararası ilişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

1984'te A.B.D.'de Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Dr. Bolat 1959 Konya doğumludur.

Ahmet Bolat aynı zamanda akademisyendir. Ahmet Bolat pek çok üniversitede çeşitli konularda öğrencilere ders vermektedir.

Uzay ve havacılık alanında bilgi birikimi oldukça fazla olan Ahmet Bolat pek çok şirkette de yönetici pozisyonunda görev aldı.

Ahmet Bolat iş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başlamıştır.

1985 ve 1988 yılları arasında University of Michigan'da araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent görevlerinde bulunmuştur. 1988'den 2005'e kadar olan dönemde Riyad King Saud University'de yardımcı doçent, doçent ve profesör pozisyonlarında görev almıştır.

Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak Ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet etti.

Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM AŞ ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

Ahmet Bolat uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yaptı.

Ahmet Bolat Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.Bolat bu göreve 2 Mayıs 2018 tarihinde başlamıştır. .