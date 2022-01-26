Mecit Eş kimdir? THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Mecit Eş nereli, kaç yaşında? Türk Hava Yolları'nda öneli görevleri başarı ile yerine getiren Mecit Eş'in kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafında merak edilip araştırılıyor. Samsun'da dünyaya gelen Mecit Eş çeşitli üniversitelerde öğrencilere ders vermeye de halen devam ediyor. İşte THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Mecit Eş'in hayatı ve biyografisi...

Mecit Eş kimdir? THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Mecit Eş nereli, kaç yaşında? Türk Hava Yolları'nda öneli görevleri başarı ile yerine getiren Mecit Eş'in kim olduğu son zamanlarda vatandaşlar tarafında merak edilip araştırılıyor. Samsun'da dünyaya gelen Mecit Eş çeşitli üniversitelerde öğrencilere ders vermeye de halen devam ediyor. İşte THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Mecit Eş'in hayatı ve biyografisi...

THY'de görevine devam eden Mecit Eş'in kim olduğu şu sıralar vatandaşlar tarafından oldukça fazla merak edilmeye başlandı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görevinden istifa ettiği iddiaları üzerine yerine kimin geleceği merakla bekleniyor.

Mecit Eş kimdir?

Mecit Eş 1953 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Mecit Eş 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu ve iş hayatına atıldı.

Bazı memuriyetlerden sonra Anadolu Üniversitesi'nde akademik çalışma alanına geçen Eş, 1985 yılında doktorasını tamamlamış; 1990 yılında Doçent ve 1996 yılında Profesör unvanını almıştır.

1992-2012 döneminde Dumlupınar Üniversitesi İİBF'de Maliye Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmış olan Prof. Dr. Mecit Eş, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

Alanıyla ilgili birçok kitap ve makaleye imza atmış olan Eş, üç çocuk babasıdır.