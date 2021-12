Muharrem Sarıkaya kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya Habertürk'teki görevine son mu verildi? Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bir muhabire tokat attığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlanan Muharrem Sarıkaya'dan özür mesajı geldi. Ayrıca Habertürk'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Son gelen haberlere göre de Muahrrem Sarıkaya'nın görevine son verildiği iddia ediliyor. Peki Muharrem Sarıkaya kovuldu mu?

Muharrem Sarıkaya kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya Habertürk'teki görevine son mu verildi? Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bir muhabire tokat attığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlanan Muharrem Sarıkaya'dan özür mesajı geldi. Ayrıca Habertürk'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Son gelen haberlere göre de Muahrrem Sarıkaya'nın görevine son verildiği iddia ediliyor. Peki Muharrem Sarıkaya kovuldu mu?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj gerçekleştiren gazeteci Muharrem Sarıkaya yanına gelen İHA muhabirini tartaklıyor ve tokat atıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Muharrem Sarıkaya'dan özür mesajı geldi. Muharrem Sarıkaya sosyal medayadan yaptığı özür paylaşımında şunları dedi: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Muharrem Sarıkaya kovuldu mu?

Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medyada Muhrarem Sarıkaya'nın Habertürk'teki görevine son verildiği iddia ediliyor. Ancak iddialar henüz doğrulanmış değil.

Muhabir şikayetçi olacak

Tokatlanan kişinin İhlas Haber Ajansı'nın Gaziantep muhabiri Ahmet Demir olduğu, yayın sırasında canlı yayın ekibine yardımcı olduğu öğrenildi. Sarıkaya'nın şiddet uyguladığı Demir'in şikayetçi olacağı öğrenildi.

Fatma Şahin: Tepkisi çok yanlıştı

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin kendi ropörtajında yaşanan olay ile ilgili açıklama yaptı. Şahin "Haber türk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Sarıkaya'nın kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi." ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten açıklama

Habertürk'ün açıklaması şöyle: Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayınında Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya'nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.