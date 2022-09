Miss Turkey 2022 şampiyonu kim? Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir? Her sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 2022 kazananın belli oldu. Demet Şener, Prof. Dr. Onur Erol, Pınar Altuğ Atacan, Neslişah Yılmaz, Sultan Tepe ve Gürhan Sayar'ın yer aldığı jüri üyeleri 2022 Miss Türkiye yarışmasında birincinin Nursena Say olmasına karara verdi. Nursena Say'ın kim olduğu ve nereli olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Dün Miss Turkey 2022'nin finalistleri podyuma çıktı ve jüri üyeleri yarışmacıları belirli kategorilerde puanladı. Miss Turkey 2022 yarışmasının kazananının kim olacağı merakla bekleniyordu. Jüri üyelerinden gelen değerlendirme sonunda kazanan isim belli oldu.

Miss Turkey 2022 şampiyonu kim?

Alınan puanlamaya göre yarışmada 19. sırada olan Nursena Say Miss Türkiye yarışmasında şampiyon oldu. Miss Turkey 2022'yi kazanan Nursena Say tacını geçtiğimiz yılın şampiyonu Dilara Korkmaz'dan aldı. Nursena Say birinciliğin ardından yaptığı açıklamada "çok mutlu ve çok huzurlu olduğunu ifade etti." Gelecek hedefine dair de konuşan Nursena Say "Aklımdaki fikirleri hayata geçirmeye çalışıyorum" dedi.

Miss Turkey birincisi Nursena Say kimdir?

Nursena Say Miss Turkey 2022 şampiyonu oldu. Nursena Say 20 finalist arasında 19. sırada yarışmaya katılmıştı. 1998 doğumlu olan ve 24 yaşında olan Nursena Say Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezundur. Üniversite mezunu olan Nursena Say İstanbul'da yaşamaktadır. 1.80 boyunda olan Say'ın gelecek hedefleri arasında iyi bir oyuncu olmak var. Oyunculuk alanında eğitimlere yönelmek isteyen Say'a yakın zamanda pek çok diziden teklif gelmesi bekleniyor. Gezmeyi ve şarkı söylemeyi seven Nursene Say sosyal medyayı ise pek aktif olarak kullanmıyor.

Miss Turkey nedir?

Miss Turkey (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması), Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadınının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Yarışmaya 18-27 yaşları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Miss Turkey ilk olarak Cumhuriyet adlı ulusal gazete tarafından duyurulmuştur. 1980'den beri yarışmayı yürüten "Miss Turkey Organization"; Miss World, Miss Universe, Miss Supranational isimli yarışmaların Türkiye'deki lisans sahibidir. Miss Turkey'de dereceye giren ilk üç güzel, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu uluslararası yarışmalara gönderilir. Tüm "Miss Turkey" finalistleri günümüz Türk kadınının en değerli örneklerindendir.