Midye helal mi haram mı? Kalamar, karides helal mi sorusuna Diyanet'ten yanıt!

Diyanet'ten kabuklu deniz canlılarının tüketilmesi ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt geldi. Vatandaşlar tarafından çok sevilen ve oldukça fazla tüketilen midye, kalamar, karides, su yılanlarının yenilmesinin haram mı helal mi olduğu konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama geldi. Peki midye helal mi haram mı? Kalamar, karides helal mi haram mı? İşte Diyanet'in yanıtı;

Diyanet'ten kabuklu deniz canlılarının tüketilmesi ile ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt geldi. Vatandaşlar tarafından çok sevilen ve oldukça fazla tüketilen midye, kalamar, karides, su yılanlarının yenilmesinin haram mı helal mi olduğu konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama geldi. Peki midye helal mi haram mı? Kalamar, karides helal mi haram mı? İşte Diyanet'in yanıtı;

Kabuklu deniz canlıları ve balık formunda olmayan deniz canlılarının tüketilmesi konusunda Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama geldi. Peki kabukluı deniz canlıları,midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karidesin helal mi yoksa haram mı?

Midye helal mi haram mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu midye haram mı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir” ifadelerinin yer aldığı fetvada şöyle denildi: “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir.

Şafii mezhebinde midye, kalamar, karides, ahtapot, helal mi?

"Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.”

Kabuklu deniz canlıları neler?

Deniz kabukları, deniz salyangozu, midye, istiridye, denizdişi gibi kabuklu yumuşakçaların deniz kıyılarına vuran kabukları. İçinde yaşayan canlının kabuğu terk etmesi sonucu kıyıya vurdukları kabul edilmektedir. Yerli halklarca süs malzemesi olarak kullanıldığı gibi koleksiyon yapanlar tarafından da toplanırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.