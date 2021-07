Mersin ve Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı

Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, bin 500 dekar alanda etkili olan Mersin'deki yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, bin 500 dekar alanda etkili olan Mersin'deki yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, Hatay'daki yangınla ilgili olarak da güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Pakdemirli söz konusu yangınlarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabı üzerinden, “Mersin'deki ve Hatay'daki orman yangınlarını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına başlıyoruz. Ayrıca ülkemizde son iki günde çıkan toplam 57 orman yangınıyla mücadele eden ormanın kahramanlarını kutluyorum. Vatandaşlarımıza buradan yeniden hatırlatma yapmak istiyorum. Bu bayramda yeşile hasretimiz bitsin ama özenimiz bitmesin. Yeşil Vatanı hep birlikte koruyalım, kollayalım” dedi.

Pakdemirli, Mersin'deki yangınla ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

"Hava araçları şu ana kadar 7 bin ton su attı, kara araçları da 50 bin tonun üzerinde toplamda 567 bin ton civarında su atmış olduk. Pembecik Mahallesi'nde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık, evlerine döndüler. Can ve mal kaybı yok. Tabii bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var. Bir konut az hasarlı, ikisinde de iki ağır hasarlı müştemilat ve bazı seraalr4da da hasar olduğu tespitlerimiz var. Yaklaşık 1500 hektar alan bundan etkilenmiş vaziyette. Bir kısmı örtü yangını alanın tamamı yandı diyemeyiz. Ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının kaynağı enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor."



Pakdemirli, Hatay'daki yangınla ilgili de şunları kaydetti:

"Yine perşembe günü çıkan saat 19.46 sularında çıkan, aynı anda iki farklı noktada çıkan yangınla alakalı, 39 saattir devam ediyor. Genel bilgilendirme açısından, 1 uçak, 4 helikopter, 64 arazöz, 12 iş makinası ve 140 personelle bu yangına da müdahale sürüyor. Bu yangında yaklaşık 200 hektar alanda etkilenme var. Bunun da bir kısmı örgü yangını. Tabii ki Hatay özelinde özellikle yolların olmaması arazinin sarp olması her yangın üzerinde de sıcaklığın yüksek, nemin düşük, rüzgârın yüksek olması yangınların seyrini negatif etkiledi. Hatay'da can ve mal kaybımız yok .Yangının çıkış sebebiyle ilgili Hatay özelinde kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarına devam ediyor. Orman yangınlarının söndürülmesi için devletimiz sizlerle her beraber burada günlerdir buradayız. Hiçbir masraftan kaçınmadan gereğini yapıyor. Tek bir ağaca dair biz paha biçilemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tekrar her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi Anayasa'nın 169. maddesine göre, ormanlık alanlarla ilgili buralar yansa dair buralarla ilgili farklı bir tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Yani özetle buralarda ne otel, ne han, ne hamam yapılır ne de buralar imara açılır. Buralar ilk müsait ekim dikim zamanında tekrar ağaçlandırılacak. "

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.