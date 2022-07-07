Menderes Belediye Başkanı neden görevden alındı? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar niye görevden uzaklaştırıldı? İzmir'in Menderes Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturmada belediye başkanı Kayalar da gözaltına alınmıştı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Menderes Belediye Başkanı neden görevden alındı? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar niye görevden uzaklaştırıldı? İzmir'in Menderes Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturmada belediye başkanı Kayalar da gözaltına alınmıştı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, İzmir'in Menderes ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yapılan operasyon son dakika kodu ile ajanslar tarafından duyuruldu. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Menderes Belediye Başkanı neden görevden alındı?

Elde edilen bilgiler ve belgeler doğrultusunda bir otelin imar planına aykırı şekilde yapılmasına karşılık rüşvet alındığı suçlamasıyla Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve meclis üyesi E.G ile bir otelin müdürü ve bir mimarlık şirketinin sahibi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar niye görevden uzaklaştırıldı?

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada mevut soruşturmanın kendisinden önceki dönemi kapsadığını belirtmişti. Kayalar açıklamasında şunları söyledi: "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebetle konuyla ilgili yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."