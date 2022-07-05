Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar neden gözaltına alındı? Mustafa Kayalar serbest bırakıldı mı? Mustafa Kayalar niye gözaltında? Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye çalışanları ve Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise yaptığı açıklamada operasyonun geçmiş dönemi kapsadığını söyledi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar neden gözaltına alındı? Mustafa Kayalar serbest bırakıldı mı? Mustafa Kayalar niye gözaltında? Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'in Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belediye çalışanları ve Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ise yaptığı açıklamada operasyonun geçmiş dönemi kapsadığını söyledi.

AA'da yer alan habere göre; Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda aralarında belediyenin temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu şüphelilerden 27'si yakalandı, 1 zanlıyla ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar neden gözaltına alındı?

Soruşturma kaspsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği iddia edildi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı.

Mustafa Kayalar niye gözaltında?

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dan yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama geldi. Kayalar açıklamasında operasyona konu soruşturmanın kendi yönetim dönemlerinden öncesi olan 2018 yılına ait olduğunu öne sürdü. Kayalar şunları söyledi: "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme ait gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Adli işlem uygulanan personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış, şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Bu münasebetle konuyla ilgili yasal sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyunun takdirine sunarız."