Menderes Belediye Başkanı görevden alındı mı? Menderes Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştııldı?

İzmir'in Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar geçtiğimiz gün soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı yaptığı açıklamada soruşturmanın kendisinden önceki dönemi kapsadığını belirtmişti. Son dakika gelişmesine göre Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İzmir'in Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar geçtiğimiz gün soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı yaptığı açıklamada soruşturmanın kendisinden önceki dönemi kapsadığını belirtmişti. Son dakika gelişmesine göre Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 28 kişi hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde başlattığı operasyonda aralarında belediyenin temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu şüphelilerden 27'si yakalandı, 1 zanlıyla ilgili çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Menderes Belediye Başkanı görevden alındı mı?

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile Belediyenin taşınmazlarını değeri altında satarak kamu zararı oluşturduğu ortaya çıkan Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Menderes Belediye Başkanı neden görevden uzaklaştııldı?

Soruşturma kaspsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği iddia edildi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan iki adet villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı. Kayalar yaptıüı açıklamada mevcut soruşturmanın kendisinden önceki dönemi kapsadığını açıklamıştı.