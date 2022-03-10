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Memurlara yarın tatil mi? Kamu çalışanları yarın 11 Mart izinli mi? Memurlar 11 Mart Cuma idari izinli mi?

TIMETURK / GENEL / Memurlara yarın tatil mi? Kamu çalışanları yarın 11 Mart izinli mi? Memurlar 11 Mart Cuma idari izinli mi?

Memurlara yarın tatil mi? Kamu çalışanları yarın 11 Mart izinli mi? Memurlar 11 Mart Cuma idari izinli mi?

Memurlara yarın tatil mi? Kamu çalışanları yarın 11 Mart izinli mi? Memurlar 11 Mart Cuma idari izinli mi? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte 10 Mart Perşembe günü kamu personelleri idari izinli sayılacağı açıklanmıştı. İstanbul'da alınan yeni tedbirleri Vali Yerlikaya duyurdu. İstanbul Valiliği açıklamasında kamu personellerinin yarın da (11 Mart) cuma izinli olacakları belirtildi. Ayrıca motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00’dan sonra yasaklanacağı duyuruldu.

2 Saat Önce
2022-03-10 15:40:34
Memurlara yarın tatil mi? Kamu çalışanları yarın 11 Mart izinli mi? Memurlar 11 Mart Cuma idari izinli mi?

Memurlara yarın tatil mi? Kamu çalışanları yarın 11 Mart izinli mi? Memurlar 11 Mart Cuma idari izinli mi? İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte 10 Mart Perşembe günü kamu personelleri idari izinli sayılacağı açıklanmıştı. İstanbul'da alınan yeni tedbirleri Vali Yerlikaya duyurdu. İstanbul Valiliği açıklamasında kamu personellerinin yarın da (11 Mart) cuma izinli olacakları belirtildi. Ayrıca motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00'dan sonra yasaklanacağı duyuruldu.

Yoğun kar yağışı İstanbul'da başladı. Kenti beyazlara bürüyen kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekşeniyor. İstanbul Valiliği de kentte alınan yeni önelmeri duyurdu. İstanbul Valiliği tarafından yapılana açıklama milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor.

Kamuda hamile ve engelli memurlar 11 Mart'ta izinli mi?

Kamu kurumlarında hamile ve engelliler 11 Mart günü idari izinli sayılacak.

Memurlara yarın 11 Mart tatil mi?

İstanbul'da şiddetli kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre kent genelinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği kentle ilgili yeni tedbirleri de duyurdu. Buna göre asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da (11 Mart Cuma) idari izinli olacak.

Moto kurye yasak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00'dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

TIR ve Kamyonların İstanbul'a girişleri serbest mi?

Yerlikaya açıklamasında "Eğitime 14 Mart'a kadar ara verdik. Güvenlik, sağlık, ulaşım dışındaki görev alan personelin bugün idari izinli olmasını kararlaştırmıştık. Gece saat 04:00 itibariyle Anadolu ve Trakya'dan gelen TIR ve kamyonların şehir içi girişini durdurduk. Meteoroloji'den aldığımız veriler ışığında bugün saat 10:40 itibariyle hala devam ediyor, geçişlerine izin veriyoruz. Hava koşulları müsaade ettiği sürece geçişlerine izin vereceğiz." dedi.

Kamu çalışanları 10 Mart Perşembe idari izinli mi? İstanbul'da memurlara kar tatili kaç gün?
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