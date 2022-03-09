Kamu çalışanları 10 Mart Perşembe idari izinli mi? İstanbul'da memurlara kar tatili kaç gün?

İstanbul'da memurlara kar tatili kaç gün? Kamu çalışanları idari izinli mi? İstanbul'da pazartesiye kadar tatil mi? Memur idari izini (10 Mart Perşembe-11 Mart Cuma) İstanbul'da beklenen kar yağışı başlamak üzereyken İstanbul'da yaşayan öğrencileri ve kamu çalışanlarını ilgilendiren çok önemli kararlar açıklandı. Yoğun kar yağışının günlerce etkisini sürdüreceği İstanbul'da memurlar idari izin verildi. Memurlar 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılacak. Açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

Son Dakika: İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışına ilişkin yeni kararlar açıklandı. Sibirya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan soğuk hava dalgasının Karadeniz'den yönünü İstanbul'a çevirmesi bekleniyor. Dondurucu soğukların etkisini göstereceği İstanbul'da okullar tatil edildi. Kamu personelleri de kendilerinin idari izinli olup olmadığını araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği memurları sevindirecek açıklamayı yaptı.

Kamu çalışanlarına İstanbul'da pazartesiye kadar tatil mi?

İStanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kamu personellerin de idari izinli olduğu açıklandı. Açıklamada "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

İstanbul'da memurlara kar tatili kaç gün?

Kamu çalışanlarının 10 Mart Perşembe günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

“İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1 - "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4 - İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5 - Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

6 - Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.”

Memur nedir?

Memur devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen, emir altında olan kimse anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibarıyla 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur. .