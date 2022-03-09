İstanbul kurye yasağı Mart 2022 | İstanbul moto kurye yasağı bitti mi? İstanbul'da moto kurye çalışması ne zamana kadar yasak?

İstanbul kurye yasağı Mart 2022 | İstanbul'a beklenen kar yağışının başlamasıyla İstanbul Valiliği kentte motosiklet kullanımının yasaklandığını duyurdu. İstanbul moto kurye yasağı bitti mi? İstanbul'da moto kuryelerin çalışması ne zamana kadar yasak? sorusu yasağın ardından sıkça sorulmaya başlandı.

İstanbul için gümnlerdir "yoğun kar yağışı" uyarısı yapılıyordu. Sibirya üzerinden "Aybar Kar Fırtınası" şeklinde önce Karadeniz'e ardından da Maramara'ya gelen soğuk hava dalgası kentte yaşamı olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Son 35 yılın en şiddetli Mart ayı karının yağması beklenirken İstanbul'da çeşitli önlemler de hayata geçirildi. Bunlardan biri de moto kurye ve motosiklet kullanımının yasaklanması oldu.

İstanbul kurye yasağı Mart 2022

Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verildi.

İstanbul moto kurye yasağı bitti mi?

İstanbul'da moto kurye ve motosiklet kullanımı Perşembe gününden itibaren başladı. Yasağın ne zaman biteceği hava koşullarına göre karar verilecek. 14 Mart Pazartesi'ye kadar kar yağışının devam edeceği bekleniyor. Moto kurye ve motosiklet yasağının 14 Mart'a kadar sürmesi muhtemel görünüyor.

İstanbul'da moto kurye çalışması ne zamana kadar yasak?

Motokurye yasağının ne zaman kalkacağına İstanbul Valiliği karar verecek. Valilik hava koşulları uygun olduğu anda yasağı kaldıracak.

İstanbul'da hangi önlemler alındı?

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart Çarşamba günü saat 16:00'dan itibaren durdurulacak.

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyaha eden kamyon ve TIR'ların İstanbul'a girişlerinin 9 Mart Çarşamba saat 00.00'dan itibaren kısıtlanacak.

AVM'lerin 9 Mart Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına, AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulacak.

Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verildi.

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