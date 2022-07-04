Memurlara ek zam yapılacak mı? 2022 Temmuz memur ek zam yüzde kaç olacak? Öğretmen-Polis-Hemşire ek zamlı maaş ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlara yüzde 41.85 oranında zam yapılacak. Ancak hükümet kanadından geçtiğimiz haftalarda enflasyonun üzerinde zam yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca memurda ek zam beklentisi ortaya çıktı. Peki memur (polis-öğretmen-hemşire) ek zam yapılacak mı? Ek zam ile maaşlar ne kadar olacak?

Memurlara ek zam yapılacak mı? 2022 Temmuz memur ek zam yüzde kaç olacak? Öğretmen-Polis-Hemşire ek zamlı maaş ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlara yüzde 41.85 oranında zam yapılacak. Ancak hükümet kanadından geçtiğimiz haftalarda enflasyonun üzerinde zam yapılacağı açıklanmıştı. Milyonlarca memurda ek zam beklentisi ortaya çıktı. Peki memur (polis-öğretmen-hemşire) ek zam yapılacak mı? Ek zam ile maaşlar ne kadar olacak?

Milyonlarca memur, emekli, işçi, asgari ücretli 2022 Temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren memur zam oranları ek zam olmadan kesinleşti. Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını maaşlarına zam olarak alan memurlara 2022 Temmuz ayında yüzde 41.85 oranında zam yapılacak.

Memurlara ek zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu personellerinin Temmuz maaş zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada ek zam sinyali vermişti. Bilgin açıklamasında "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız" demişti. Milyonlarca memur 2022 Temmuz zam oranı açıklanmışken ek zammın olup olmayacağını merak etmeye başladı.

2022 Temmuz memur ek zam yüzde kaç olacak?

Hükümet kamu personellerine yapılması planlanan ek zam oranının belirlenmesi için düğmeye bastı. Hükümet sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor. Ek zam oranının ilerleyen saatlerde açıklanması muhtemel.

2022 Temmuz zamlı memur maaşları

Güncel ve Temmuz zamlı maaşlar

En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL

En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL

PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL

VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL

AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL