Memurlara (öğretmen-polis-hemşire) yüzde 45 zam mı yapılacak? Öğretmenlere ek zam yapılacak mı? Ek zamla birlikte memur maaş zammı kaç olacak? soruları şu sıralar pek çok memur tarafından sorulmaya başlandı. Memur maaş zam oranı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla netlik kazandı. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memurlara enflasyonun üzerinde bir maaş artışı yapılacağını söylemişti. Peki memurlara (öğretmen-polis-hemşire) ek zam yapılacak mı? Memur maaşına ek zam ile birlikte yüzde 45 zam yapılır mı?

Memurlara (öğretmen-polis-hemşire) yüzde 45 zam mı yapılacak? Öğretmenlere ek zam yapılacak mı? Ek zamla birlikte memur maaş zammı kaç olacak? soruları şu sıralar pek çok memur tarafından sorulmaya başlandı. Memur maaş zam oranı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla netlik kazandı. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memurlara enflasyonun üzerinde bir maaş artışı yapılacağını söylemişti. Peki memurlara (öğretmen-polis-hemşire) ek zam yapılacak mı? Memur maaşına ek zam ile birlikte yüzde 45 zam yapılır mı?

Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41.69, SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam almayı hak ettiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız" demişti. Memurlara ek zam ile birlikte toplam yüzde kaçlık zam yapılcağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Memurlara (öğretmen-polis-hemşire) yüzde 45 zam mı yapılacak?

Memurlara ek zamla birlikte yüzde 44-45 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Mevcut enflayon verilerine göre memur maaşlarına ek zamsız yüzde 42,35 oranında zam yapılacak. Ek zam oranları ilerleyen saatlerde netlik kazanabilir.

2022 Mevut memur maaşları ne kadar?

En düşük memur maaşı– 6429

En düşük memur emeklisi – 4289

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854

ÖĞRETMEN 1/4 - 8668

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162

POLİS MEMURU 8/1 - 9706

UZ. DOKTOR 1/4 - 13312

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351

MÜHENDİS 1/4 - 11440

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132

PROFESÖR 1/4 - 18369

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809

VAİZ 1/4 - 9003

AVUKAT 1/4 - 10934

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Müşteşar (1/1) - 15459

Genel Müdür (1/1) - 13664

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243

Memur (Lisans - 1/4) - 5130

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956

Polis memuru (8/1) - 5456

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128

Mühendis (1/4) - 6433

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477

Profesör (1/4) - 12238

İmam-hatip - 5275

Avukat (1/4) - 5275