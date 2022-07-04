Memurlara (öğretmen-polis-hemşire) yüzde 45 zam mı yapılacak? Öğretmenlere ek zam yapılacak mı? Ek zamla birlikte memur maaş zammı kaç olacak?
Memurlara (öğretmen-polis-hemşire) yüzde 45 zam mı yapılacak? Öğretmenlere ek zam yapılacak mı? Ek zamla birlikte memur maaş zammı kaç olacak? soruları şu sıralar pek çok memur tarafından sorulmaya başlandı. Memur maaş zam oranı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla netlik kazandı. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memurlara enflasyonun üzerinde bir maaş artışı yapılacağını söylemişti. Peki memurlara (öğretmen-polis-hemşire) ek zam yapılacak mı? Memur maaşına ek zam ile birlikte yüzde 45 zam yapılır mı?
2022-07-04 10:09:24
Memurlara (öğretmen-polis-hemşire) yüzde 45 zam mı yapılacak? Öğretmenlere ek zam yapılacak mı? Ek zamla birlikte memur maaş zammı kaç olacak? soruları şu sıralar pek çok memur tarafından sorulmaya başlandı. Memur maaş zam oranı TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla netlik kazandı. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin memurlara enflasyonun üzerinde bir maaş artışı yapılacağını söylemişti. Peki memurlara (öğretmen-polis-hemşire) ek zam yapılacak mı? Memur maaşına ek zam ile birlikte yüzde 45 zam yapılır mı?
Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41.69, SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam almayı hak ettiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Memurlara gerçekleşen enflasyonun üzerinde sosyal koruma ilave zammı yapacağız" demişti. Memurlara ek zam ile birlikte toplam yüzde kaçlık zam yapılcağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.
Memurlara (öğretmen-polis-hemşire) yüzde 45 zam mı yapılacak?
Memurlara ek zamla birlikte yüzde 44-45 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Mevcut enflayon verilerine göre memur maaşlarına ek zamsız yüzde 42,35 oranında zam yapılacak. Ek zam oranları ilerleyen saatlerde netlik kazanabilir.
2022 Mevut memur maaşları ne kadar?
En düşük memur maaşı– 6429
En düşük memur emeklisi – 4289
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162
POLİS MEMURU 8/1 - 9706
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351
MÜHENDİS 1/4 - 11440
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132
PROFESÖR 1/4 - 18369
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809
VAİZ 1/4 - 9003
AVUKAT 1/4 - 10934
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
Müşteşar (1/1) - 15459
Genel Müdür (1/1) - 13664
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243
Memur (Lisans - 1/4) - 5130
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956
Polis memuru (8/1) - 5456
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128
Mühendis (1/4) - 6433
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477
Profesör (1/4) - 12238
İmam-hatip - 5275
Avukat (1/4) - 5275
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