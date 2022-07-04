Kademe kademe memur maaşı | En düşük memur (taban) maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı en düşük kademe ve derece maaşı kaç TL? Milyonlarca çalışanın gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranlarında. TÜİK'in verileri duyurması ile milyonlarca memurun maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Tahminlere göre memurlara ek zamla birlikte yüzde 42-44 arası bir oranda maaş artışı yapılacak. Memurlar kademe ve dereceye göre kendi maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırıyor.

Kademe kademe memur maaşı | En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı en düşük kademe ve derece maaşı kaç TL? Milyonlarca çalışanın gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranlarında. TÜİK'in verileri duyurması ile milyonlarca memurun maaşlarına yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Tahminlere göre memurlara ek zamla birlikte yüzde 42-44 arası bir oranda maaş artışı yapılacak. Memurlar kademe ve dereceye göre kendi maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırıyor.

Milyonlarca çalışan Temmuz ayında maaşını zamlı alacak. Zamlı maaşlar 8 Temmuz'da hesaplara yatacak. TÜİK'in açıklaycağı Haziran ayı enflasyon oranları ile zamlı maaşların oranları netlik kazanacak. 2022 Temmuz zamlı maaşların açıklamasına sayılı saatler kala milyonlarca kişi kendi maaşında ne kadar, kaç TL artış olacağını merak ediyor.

Kademe kademe memur maaşı

Kademe ve dereceye göre memur maaşları farklılık gösteriyor. Memur maaşları değişkenlik gösterdiği için memur maaşlarına gelen TL bazlı maaş zamları da farklılık gösteriyor. Tahminlere göre memurlara yüzde 40-44 oranında bir zam yapılacak. Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

En düşük memur (taban) maaşı ne kadar oldu?

AA Finans'ın tahminlerine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66 oldu. Ek zamlı memur zam oranı oranı ise tahmini olarak yüzde 44,16 olabilir. Bu oranlara göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

En düşük memur (taban) maaşı ne kadar oldu?

2022 Temmuz en düşük memur maaşlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor;

Mevcut maaş- yüzde 41,16 zam - Ek zamlı yüzde 44,16 zam

Memur - 6429 - 9075 - 9268



