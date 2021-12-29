Memurlara 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık Cuma işçi, memur, çalışan yarım gün mü, tatil mi? sorusu pek çok çalışan tarafından sorulmaya başlandı. 2022'nin gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı tatilinin olup olmayacağını araştırmaya başladı. 2022'de yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için resmi tatil bu sene olmayacak. Ancak 31 Aralık Cuma günü yarım gün olup olmadığı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 31 Aralık Cuma günü tatil mi yoksa yarım gün mü sorusunun yanıtı...

Milyonlarca çalışan 2022'nin gelmesine sayılı günler kala 31 Aralık'ın tatil mi yoksa yarım gün mü olacağını merak ediyor. Memurlara 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık Cuma işçi, memur, çalışan yarım gün mü, tatil mi? sorusu şı sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. 1 Ocak tarihi bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı 31 Aralık Cuma gecesi ile 1 Ocak Cumartesi gecesi arasında kutlanacak. Yılbaşı kutlama planalrı yapan vatandaşlar da 31 Aralık'ta tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Memurlara 31 Aralık yarım gün mü?

Kamu personelleri yani memurlar 31 Aralık'ın yarım gün olmasını bekliyordu. Ancak 2022 yılbaşıo tatili bu sene olmayacak. Yılbaşı tatili 1 Ocak için geçerlidir ve 31 Aralık'ta tatil ve yarım gün uygulaması yoktur.

31 Aralık Cuma işçi, memur, çalışan yarım gün mü, tatil mi?

Bu sene 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak Cumartesi günü resmi olarak tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2021 Cumartesi gününden ibaret olacak. Dolayısıyla 31 Aralıkta çalışanlar, memurlar ve işçiler normal mesai saati düzenine göre çalışacak.

31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Çalışanlar 31 Aralık'ta normal mesai saatine göre çalışacak.

31 Aralık'ta okullar tatil mi?

31 Aralıkta okullar tatil değil. Yılbaşı 1 Ocak günüdür ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene yılbaşı tatili olmayacak. Yılbaşı tatilinin 3 gün olacağı yönünde iddialar vardı. Ancak bu iddialar gerçek değil. Yılbaşı tatili Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili sadece hafta sonlarını kapsayacak. Öğrenciler için de 31 Aralık'ta tam gün eğitim olacak.

2022 resm tatiller hangileri?

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.