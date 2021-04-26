Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanmada kamu personellerinin durumu da merak konusu oldu. Peki memurlar tam kapanmada evden mi çalışacak? Kamu personelleri tam kapanmada izinli mi? Kamu çalışanları tam kapanmada işe gidecek mi?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanmada kamu personellerinin durumu da merak konusu oldu. Peki memurlar tam kapanmada evden mi çalışacak? Kamu personelleri tam kapanmada izinli mi? Kamu çalışanları tam kapanmada işe gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm ülkede 29 Nisan'dan itibaren tam kapanmaya gidildiğini duyurdu. Gelişmelerden sonra memurlar da tam kapanamda işe gidip gitmeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki Memurlar tam kapanmada evden mi çalışacak? Kamu personelleri tam kapanmada izinli mi?

Memurlar tam kapanmada evden mi çalışacak?

Tam kapanma ile ülke genelinde kapanamya gidilmesine karar verildi. Memurlar da tam kapanmada uzaktan çalışacak. Bazı iş guruplarında kamu çalışanları işlerine devam edecek. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Kamu kurumlarındaki personel uzaktan ve ya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma yasağına tabii olacaktır."

Kamu personelleri tam kapanmada izinli mi?

Kamu personelleri tam kapanmada izinli sayılmacak. Mesai saatlerinde kamu çalışanları eğer mümkünse evden çalışacak. Memurlar bazı iş pilanlarına göre dönüşümlü oalrak da görev alacak.

İşte tam kapanma ile alınan yeni kararlar

* 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

* Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

* Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

* Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.