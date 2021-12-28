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Mehmet Şef kime kaşık attı? Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı?
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TIMETURK / GENEL / Mehmet Şef kime kaşık attı? Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı?

Mehmet Şef kime kaşık attı? Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı?

Mehmet Şef kime kaşık attı? Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı? TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te bir kaşık atma daha yaşandı. Çok üstün görülen tabaklar için 'söylenecek söz yok' anlamına gelen kaşık atma her yarışmacının hayalini süslüyor. MasterChef'in son bölümünde Mehmet Şef bir yarışmacının tabağı için kaşık atıyor. İzleyenler de Mehmet Şef kimin yemeğine kaşık attı? Mehmet Şef hangi yarışmacıya kaşık attı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

1 Saat Önce
2021-12-28 18:19:09
Mehmet Şef kime kaşık attı? Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı?

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında bir kaşık daha atıldı. MasterChef'in 28 Aralık'ta yayınlanan 144. bölümüne Mehmet Şef'in kaşık atması damgasını vurdu. Son 6 yarışmacının kaldığı MasterChef'te sona doğru gelinirken yarışmacılar finale kalmak adına ellerinden geleni yapıyor. Birbirinden güzel ve lezzetli tabakları çıkaran yarışmacıların hayali şeflere kaşık attırmak. 144. bölümde Mehmet Şef bir tabbak için kaşık atıyor. Türk Telekom

Mehmet Şef kime kaşık attı?

Mehmet Şef konuşmasında "Benim elimde bir kaşık va. Ben 4 senedir 1 defa kaşık attım. Ben kaşığı atıyorum daha sonrasını şeflere bırakıyorum" dedi. Mehmet Şef'in hangi yarışmacıya kaşık attığı 144. bölümde belli olacak.

Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı?

MasterChef'in son bölümünde Mehmet Şef'in kime kaşık attığı 144. bölümde belli olacak. MasterChef 144. bölüm 28 Aralık akşamı TV8'de yayınlanacak.

Kaşık atmak nedir? Kaşık atmak ne anlama geliyor?

Kaşık atmak gastronomide "söylenecek söz yok" anlamına geliyor. Yemeğin üstün seviyede olduğunu belirtmek için kaşık atılır. Şeflerin kaşık atması yarışmacılar için en büyük hedeflerden biri. MasterChef Türkiye'de en zon 31 Ekim 2021'de Danilo Şef, Hasan'a yaptığı yemekten dolayı kaşık atmıştı.

MasterChef nedir?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı. Türk Telekom

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MasterChef şampiyonları

1. Sezon (2011)
Muzaffer Şenduran

2. Sezon (2018)
Uğur Kardaş

3. Sezon (2019)
Cemre Uyanık

4. Sezon (2020-2021)
Serhat Doğramacı

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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