MasterChef 2021-2022 para ödülü ne kadar? MasterChef 2021-2022 şampiyonluk ödülü nedir? Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef yarışmasında heyecan dorukta. Her hafta bir yarışmacının elendiği MasterChe'te yarışmacılar şampiyonluğa odaklanmış durumda. İzleyiciler tarafından da merakla izlenen yarışmada şampiyonluk ödünün ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene MasterChef birincisine para dölü yerine sıfır otomobil verilmişti. Peki 2021 MasterChef Türkiye birincisine ne ödül verilecek?

TV 8 ekranlarının sevilen ayrışması MasterChef'te haftalar ilerledikçe şampiyonluk yolunda yarışan yarışmacı sayısı da azalıyor. Türkiye'nin en çok izlenen eğlence-yarışma programı olan MasterChef'te 2021 yarışmacıları şampiyon olabilmek için hünerlerini sergiliyor. İzleyiciler de kendi şampiyonunu şimdiden belirlemiş durumda. Geçtiğimiz sene MasterChef şampiyonuna para ödülü yerine sıfır otomobil verilmişti. Peki MasteChef şampiyonul ödülü ne kadar? MasterChef 2021 para ödülü ne kadar?

MasterChef 2021-2022 para ödülü ne kadar?

Geçtiğimiz yıllarda ekranlara gelen MasterChef yarışmalarında para ödülü ve sıfır otomobil verilmişti. MasterChef Türkiye'nin 2020 senesi için birincisine 500 bin TL para ödülü sunacağını duyurmuştu. Fakat, bu ödül final anında yalanlandı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verimişti. MasterChef 2021-2022 yılı şampiyonuna araba veya para ödülü verileceği tahmin ediliyor. Ancak konuya yönelik net bir açıklama Acun Medya tarafından henüz yapılmadı.

MasterChef nedir?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.