MasterChef yarışmacıları ne kadar maaş alıyor? MasterChef yarışmacıları bölüm başı para alıyor mu? TV8'in sevilen eğlenceli yarışma programı MasterChef'te heyecan devam ediyor. Yarışmacıların maaş alıp almadığı konusu uzun süredir izleyiciler ve yarışmaya katılmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor sorusunun yanıtı...

MasterChef yarışmacıları ne kadar maaş alıyor? MasterChef yarışmacıları bölüm başı para alıyor mu? TV8'in sevilen eğlenceli yarışma programı MasterChef'te heyecan devam ediyor. Yarışmacıların maaş alıp almadığı konusu uzun süredir izleyiciler ve yarışmaya katılmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef yarışmacıları bölüm başı ne kadar kazanıyor sorusunun yanıtı...

Türkiye'nin en öok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te her hafta bir yarışmacı eleniyor. Şampiyonluk yolunda yollarına emin adımlarla ilerleyen yarışmacıların bölüm başına ne kadar paza kazandıkları da sürekli tartışma konusu olmuştur. MasterChef Türkiye yarışmasından elenen Tunahan Ak'ın bölüm başı aldığı para ortaya çıkt. Peki MasterChef yarışmacıları ne kadar maaş alıyor? MasterChef yarışmacıları bölüm başı para alıyor mu? MasterChef yarışmacıları haftalık ne kadar para alıyor?

MasterChef yarışmacıları ne kadar maaş alıyor?

Acun Medya tarafından TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında yarışmacılara bir ödeme yapıldığı biliniyordu. Zira işlerini, ailelerini bırakıp yarışmaya katılan yarışmacıların giderlerinin bir şekilde karşılanıyor olması gerekiyor. Her yarışmacıya ilerlediği her hafta belli bir ücret ödeniyor. Yarışmanın sonlarına doğru bu ücret artıyor. Ancak yarışmacılara tam olarak ne kadar ödendiği bilinmiyor. İddialara göre MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı 10 bin TL ile 30 bin TL arasında ücret veriliyor.

MasterChef yarışmacıları bölüm başı para alıyor mu?

MasterChef yarışmacıları için programdan aldıkları haftalık para önemli ancak şampiyonluğun getirisi saha önemli. Bunun bilincinde olan yarışmacılar bölüm başı ücreti umursamadan şampiyonluk yoluna odaklanmış durumda.

MasterChef şampiyonluk ödülü ne kadar?

MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyon olana daha önce para ödülü veriliyordu ancak son yıllarda para ödülü yerini sıfır otomobile bırakmıştı. 2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birincisine de otomobil ödülü verilmişti. 2021 yılı MasterChef şampiyonluk ödülünün ise araba veya para ödülü verilebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu konuyla ilgili net bir açıklama henüz gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.