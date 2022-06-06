MEB LGS sınav görevli ücreti 2022 | Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı MEB LGS sınav görevli ücreti ne kadar? 2022 yılında 1 milyondan fazla öğrenci 5 Haziran'da yapılan LGS sınavında ter döktü. Öğrenciler gibi öğretmenler de LGS sınavında görevli olarak yer aldı. Bütçelerine katkıda bulunmak hem de sınavların aksamadan yapılması için görev alan öğretmenler ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor. Peki MEB LGS sınavı gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? MEB LGS bina yöneticisi sınav görevli ücreti kaç TL?

MEB LGS sınav görevli ücreti 2022 | Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı MEB LGS sınav görevli ücreti ne kadar? soruları şu sıralar pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılında 1 milyondan fazla öğrenci 5 Haziran'da yapılan LGS sınavında ter döktü. Öğrenciler gibi öğretmenler de LGS sınavında görevli olarak yer aldı. Bütçelerine katkıda bulunmak hem de sınavların aksamadan yapılması için görev alan öğretmenler ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor. Peki MEB LGS sınavı gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? MEB LGS bina yöneticisi sınav görevli ücreti kaç TL?

Hayallerindeki lisede eğitim görmek için hazırlanan öğrenciler için kritik sınav geride kaldı. 6 Haziran Pazar günü 2 oturumda yapılan sınava 1 milyondan fazla öğrenci katıldı. Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan LGS'ye binlerce de öğretmen katıldı. Sınav görevlisi olarak sınavlarda yerini alan öğretmenler ve kamu personelleri sınav sonrası ne kadar ücret alacaklarını marak edip araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılan artışla beraber sınav görevli ücretlerinde de artış olmuştu. Peki gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı LGS sınavgörevli ücreti ne kadar?

MEB LGS sınav görevli ücreti 2022

MEB bünyesinde yapılan merkezi sınavlarda öğretmenler sınav görevi alarak hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de sınavların aksamadan devam etmesini sağlıyor. Öğrencilerin kendi okullarında sınava girmesi uygulamasıyla sınav görevlisi ve bina sayısının 3 kat artırıldığına işaret eden Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, "Burada büyük bir organizasyon yapılıyor. Sınavın güvenli bir ortamda sorunsuz bir şekilde tamamlanması, önceliğimiz. Yaklaşık 17 bin 915 okulumuzda sınav yapılacak, 700 bin dolayında sınav görevlimiz olacak." dedi.

Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı MEB LGS sınav görevli ücreti ne kadar?

LGS Gözetmen 317 TL %15

LGS Yedek Gözetmen 238 TL %15

LGS Salon Başkanı 327 TL %15

LGS Bina Yöneticisi 377 TL %15

LGS Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL %15

LGS Engelli Gözetmen 397 TL %15

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

MEB E-Sınav görevli ücreti ne kadar? 2022

MEB - %15 E-Sınav Başkan 258 TL

MEB - %15 E-Sınav Gözetmen 238 TL

MEB - %15 E-Sınav İzleme Sorumlusu 298 TL

Not: Belirtilen rakamlar brüt rakamlardır. Net rakamlara çevirmede farklılıklar olabilir.

Sınav görevi nedir?

Genellikle öğretmenler ve bazı kamu personelleri ÖSYM ve MEB gibi sınav yapan kurumların sistemlerinden sınav görevi isteyebiliyor. Sınav görevine katılan öğretmenler sınavların hatasız yapılmasını sğlıyor. Sınav salonunun düzeni ve disiplininden de sorumlu olan sınav görevlileri sıanvı tamamladıklarında belli bir ücreti hak eder.

MEB E-sınav görevli başvurusu nasıl yapılır?

MEB E-sınav görevi öncelike Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yer alan öğretmenlere veriliyor. MEB E-sınav görevi almak için mebbis sistemi üzerinden sınav işlemleri modülüne girerek, e-sınav görevi istek kısmında görev talebine bulunabilir. Bu sınavlarda uygulama izleyici olarak görev alabilmek için bakanlığın açtığı kurslarda katılıp, sertifika alınması gerekmektedir.