Atatürk Üniversitesi sınav görevli ücreti 2022 | ATA AÖF Gözetmen-Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL? Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi tüm Türkiye'den binlerce öğrenci ile Türkiye'nin en kalabalık fakültelerinden bir tanesidir. Atatürk Üniversitesi AÖF sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alarak hem bütçelerine katkıda bulunuyor hem de sınavların sorunsuz yapılmasına destek oluyorlar. ATA AÖF sınavında yer almak isteyenler gözetmen ve yedek gözetmen sınav görevi ücretinin ne kadar, kaç lira olduğunu merak ediyor. İşte 2022 ATA AÖF sınav görevli ücretleri...

Atatürk Üniversitesi sınav görevli ücreti 2022 | ATA AÖF Gözetmen-Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL? Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi tüm Türkiye'den binlerce öğrenci ile Türkiye'nin en kalabalık fakültelerinden bir tanesidir. Atatürk Üniversitesi AÖF sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alarak hem bütçelerine katkıda bulunuyor hem de sınavların sorunsuz yapılmasına destek oluyorlar. ATA AÖF sınavında yer almak isteyenler gözetmen ve yedek gözetmen sınav görevi ücretinin ne kadar, kaç lira olduğunu merak ediyor. İşte 2022 ATA AÖF sınav görevli ücretleri...

Koronavirüs pandemisi ile uzaktan eğitime olan ilgi odukça arttı. Açıköreütm Fakülteleri üzerinden devamsızlık sorununa takılmadan eğitimlerini tamamlamak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının artması insanları çalışarak eğitimlerini tamamlayabileceği okullara yönlendiriyor. Bunlardan biri de Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. ATA AÖF Türkiye genelinde sınavlar yapıyor. Binlerce öğrencisi ile öğrenci sayısı bakımından en kalabalık fakültelerden biri olan ATA AÖF sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor.

Atatürk Üniversitesi sınav görevli ücreti 2022

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sınav görevlilerine ödenecek ücret 2022 yılında arttı. ATA AÖF sınavlarında yer alan öğretmenlere en az 170 TL ücret ödemesi yapılıyor. Ücrretler öğretmenlerin hesap numarasına yatıyor.

ATA AÖF Gözetmen-Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti kaç TL?

ATA AÖF sınavlarında gözetmen olarak yer alanlara 200 TL ödeniyor.

Sınavlarda yardımcı gözetmen olanlara ise 170 TL ödeniyor.

ATA AÖF öğrenci sayısı kaç?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıt döneminde; 136 bin 536 yeni öğrenci kaydı ile aktif öğrenci sayısını 256 bin 745'e, toplam öğrenci sayısını da 435 bin 653'e çıkararak bu zamana kadar ki en yüksek kayıtlı öğrenci sayısına ulaştı.

ATA AÖF hakkında

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2010 tarih ve 342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte idari, akademik ve fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlayan ATA AÖF bu çalışmalarını 01 Şubat 2012 tarihine kadar Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 3. katında sürdürmüştür. Belirtilen tarihten itibaren eğitim-öğretim hizmetleri ATA AÖF'nin kendi hizmet binasında yürütülmektedir. ATA AÖF bünyesinde 13 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 önlisans programı olmak üzere toplam 47 program yürütülmektedir. ATA AÖF ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. . .