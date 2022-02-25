Mazota zam mı geldi? Mazota ne kadar zam geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna krizi ile artan petrol fiyatları nedeniyle yurt içinde akaryakıt satış fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre ı motorin grubunda 1,51 TL benzin grubunda 1,61 TL artış yapıldı. Bir süredir yaşanan gelişmelerden sonra benzin ve mazota zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Mazota zam mı geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi? Rusya-Ukrayna krizi ile artan petrol fiyatları nedeniyle yurt içinde akaryakıt satış fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre ı motorin grubunda 1,51 TL benzin grubunda 1,61 TL artış yapıldı. Bir süredir yaşanan gelişmelerden sonra benzin ve mazota zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra petrol fiyatları 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolar sınırını aşmıştı. Petrol fiyatlarında yaşanan artış araç sahiplerini zam gelecek endişesine sürüklemişti. Yapılan son açıklama ise araç sahiplerini üzdü. Enerji ihtiyacını yurt dışından döviz ile karşılayan ülkelerde akaryakıt ürünlerine zam yapılması kaçınılmaz oldu. Beknene gelişme ülkemiz içinde duyuruldu.

Mazota zam mı geldi?

Akaryakıt sektör kaynaklarına göre motorin (mazot) satış fiyatına zam geldi. Aynı şekilde benzin fiyalarına da zam yapıldı.

Mazota ne kadar zam geldi?

Yapılan açıklamaya göre motorin (mazot) grubunda 1,51 TL benzin grubunda 1,61 TL fiyat artışı yaşandı

Mazot litre fiyatı ne kadar oldu?

Gelen zamdan önce motorin satış fiyatları aşağıdaki gibiydi;

İstanbul Avrupa: 15,45 TL

İstanbul Anadolu: 15,47 TL

Ankara: 15,56 TL

İzmir: 15,57 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.