Mazota indirim mi geldi? Mazota indirim var mı? 20 Mayıs'ta mazota (motorine) indirim yapılacak mı? Dizele (mazota) zam yada indirim gelecek mi? Araç sahipleri benzine gelen son zammın üzerinden henüz 1 gün geçmesine rağmen bu kez de indirim haberi ile güne uyandı. 20 Mayıs'ta benzine indirim yapılacağı haberleri internette yer alınca dizel araç sahipleri de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki 20 Mayıs'ı 21 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece mazota (motorin) indirim olacak mı?

Mazota indirim mi geldi? Mazota indirim var mı? 20 Mayıs'ta mazota (motorine) indirim yapılacak mı? Dizele (mazota) zam yada indirim gelecek mi? soruları dizel araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Brent petrol ve yurt içinde döviz kurunda yaşanan fiyat artışları ülkemizde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansımaya devam ediyor. Ülkemizde de akaryakıt ürünlerine uluslararası petrol fiyatları ve yurt içi döviz kurları nedeniyle indirim ve zam yapılıyor. Son yaşanan gelişmelerden sonra benzinde indirim beklentisi oluştu. İddialara göre benzine 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece indirim yapılacak.

Mazot indirim mi geldi?

NTV'de yer alan habere göre 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece benzine indirim yapılacak. İndirim iddialarından sonra dizel araç sahipleri de mazota indirim yapılacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

20 Mayıs'ta mazota (motorine) indirim yapılacak mı?

20 Mayıs'ı 21 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece benzine indirim bekleniyor. Gece yarısı yapılması beklenen indirimin litrede 1,02 TL olacağı belirtildi. İndirim sadece benzin grubunda geçerli olacak.

Dizele (mazota) zam yada indirim gelecek mi?

Brent petrol ve yurt içi döviz kurlarında yaşanan gerileme sürerse mazota da indirim gelebilir. Ancak şimdilik mazotta indirim beklenmiyor.

Mazot fiyatı ne kadar?

ISTANBUL (ANADOLU) 22.05 TL

ISTANBUL (AVRUPA) 22.03 TL

ANKARA 22.13 TL

IZMIR 22.14 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.