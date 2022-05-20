Benzine indirim mi geldi? 20 Mayıs benzine indirim mi yapılacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme 20 Mayıs'ta bazı haber sitelerinde yer aldı. Geçtiğimiz gün benzine zam gelmiş ve benzinin litre satış fiyatı 24 lira seviyesine kadar yükselmişti. Son gelen bilgilere göre benzinin litre satış fiyatında indirim beklentisi oluştu. Araç sahipleri benzine zam mı gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Benzinde 1 TL indirim yapılması bekleniyor.

Benzine indirim mi geldi? 20 Mayıs benzine indirim mi yapılacak? Benzine ne kadar indirim gelecek? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması dünya enerji piyasalarını alt üst etti. Rus enerji ve finans sektörüne uygulanan ambargo nedeniyle uluslararası petrol fiyatları artışa geçti. Petrol ürünlerini döviz ile yurt dışından alan ülkelerde de akaryakıt ürünlerine zam yapılması kaçınılmaz oldu. Ülkemizde de akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Son gelen zam ile birlikte benzin fiyatları 24 TL seviyesine kadar dayandı. 20 Mayıs'ta gelen iddia ise araç sahiplerini heyecanlandırdı.

Benzine indirim mi geldi?

Geçtiğimiz gün benzine zam yapıldığı haberi duyurulmuştu. Haberin sıcaklığı henüz geçmemişken bu kez de benzinde indirim yapılacağı iddiası araç sahiplerini heyecanlandırdı. NTV'de yer alan habere göre 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece benzine indirim yapılacak.

20 Mayıs benzine indirim mi yapılacak?

Araç sahipleri iddiaların ardından benzine ne kadar, kaç kuruş indirim yapılacağını merak etmeye başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 21 Mayıs Cumartesi günü geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Mazota zam yapılacak mı?

20 Mayıs'ta mazot grubunda indirim olması beklenmiyor. Brent petrol ve döviz kurlarında gerileme olması durumunda mazota da indirim gelebilir.

19 Mayıs'ta benzine zam gelmişti

Benzine geçtiğimiz gün 1 lira 3 kuruş zam gelmişti. Henüz zam duyurusunun sıcaklığı geçmeden bu kez de indirim haberi geldi. Benzine gelen 1 lira 3 kuruşluk zammın ardından benzinin fiyatı 23.85 liraya yükseldi.

Brent petrol ne kadar?

Dün 112,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 111,43 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu. ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 111 doların altına gevşese de, haftalık bazda yüzde 0,3 primli.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin, 150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, 250-350 °C'a kadar dizel yakıtı, 350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır. .