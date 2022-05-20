SON DAKİKA: Benzine indirim var mı? 20 Mayıs'ta benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs Cumartesi benzine indirim mi yapılacak? Benzin indirimi ne kadar?

Son dakika gelişmesi: Benzine indirim var mı? 20 Mayıs'ta benzine indirim mi geldi? 21 Mayıs Cumartesi benzine indirim mi yapılacak? soruları benzinli araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Geçtiğimiz gün benzine gelen peş peşe zamlar araç sahiplerini üzmüştü. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece benzine indirim bekleniyor. Peki benzinde kaç kuruş indirim yapılacak?

Dünya piyasaları derin bir çalkantı içinde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile başlayan jeopolitik riskler enerji alanında büyük bir kriz yaşanmasına neden oldu. Bünya ülkelerinde akaryakıt ürünlerine peşe peşe zamlar geldi. Ülkemizde de benzin ve mazotun litre satış fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Ancak 20 Mayıs'ta gelen bir haber benzinli araç sahiplerini heyecanlandırdı.

Benzine indirim var mı?

2022 yılına peş peşe akaryakıt zamları ile giren ülkemizde araç sahipleri araçlarını yerinden kıpırdatmaya korkar oldu. 19 Mayıs'ta benzine gelen yeni zamlardan sonra benzinin litre satış fiyatı 24 TL'ye dayandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine 20 Mayıs Cuma'yı 21 Mayıs Cumartesiye bağlayan gece benzine indirim bekleniyor.

20 Mayıs'ta benzine indirim mi geldi?

NTV'de yer alan habere göre 21 Mayıs'ta benzinin litre satış fiyatına 1,02 TL fiyat indirimi bekleniyor. İndirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Mazota zam yapılacak mı?

20 Mayıs'ta mazot grubunda indirim olması beklenmiyor. Brent petrol ve döviz kurlarında gerileme olması durumunda mazota da indirim gelebilir.

Benzin litre fiyatı ne kadar? (Güncel)

Benzine gelen son zamlardan sonra benzinin litresi 24 liraya dayandı. İndirimden sonra benzinin litre fiyatının 23 TL'ye kadar gerilemesi bekleniyor. İşte 20 Mayıs güncel benzin fiyatları...

ISTANBUL (ANADOLU) 23.87 TL/LT

ISTANBUL (AVRUPA) 23.86 TL/LT

ANKARA 23.98 TL/LT

IZMIR 23.98 TL/LT

BURSA 23.94 TL/LT

ADANA 24.1 TL/LT

19 Mayıs'ta benzine zam gelmişti

Benzine geçtiğimiz gün 1 lira 3 kuruş zam gelmişti. Henüz zam duyurusunun sıcaklığı geçmeden bu kez de indirim haberi geldi. Benzine gelen 1 lira 3 kuruşluk zammın ardından benzinin fiyatı 23.85 liraya yükseldi.