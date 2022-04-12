Mazota indirim mi geldi? 12 Nisan benzin ve motorin indirimi | Benzin ve mazot (motorin) ne kadar oldu?

Mazota indirim mi geldi? 12 Nisan benzin ve motorin indirimi yapıldı mı? Benzin ve mazot (motorin) ne kadar oldu? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uluslararası piyasada petrol fiyatları adeta fırladı. Durum böyle olunca ülkemizde de akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Savaş şokunun atlatılması ve Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerinde ilerleme sağlanması nedeniyle brent petrol fiyatları gerilemeye başladı. Yurt içinde de benzin ve motorine indirim beklentisi ortaya çıktı. 12 Nisan'da gelen indirim araç sahiplerini sevindirdi.

Mazota indirim mi geldi? 12 Nisan benzin ve motorin indirimi yapıldı mı? Benzin ve mazot (motorin) ne kadar oldu? sorusu araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle brent petrolde yaşanan hızlı artış dünya enerji piyasasını derinden etkiledi. Petrolü yurt dışından dövizle alan ülkelerde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam geldi. Ülkemizde de benzin ve motorine (mazot) son aylarda zamlar gelmişti. Ancak brent petolde yaşanan düşüş araç sahiplerinde indirim beklentisi douğurdu.

Mazota indirim mi geldi?

Dizel araç sahiplerini sevindirecek gelişme duyuruldu. 12 Nisan'dan geçerli olmak üzere mazotun litre satış fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı.

12 Nisan benzin ve motorin indirimi

12 Nisan'da henüz benzin grubunda bir indirim söz konusu değil. Brent petrol fiyatalarında gerilemenin devam etmesi durumunda benzine de indirim gelebilir.

Benzin ve mazot (motorin) ne kadar oldu?

1 TL 4 kuruşluk indirimden sonra İstanbul'da mazotun litre satış fiyatı 20 lira 22 kuruş oldu. İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Brent petrol ne kadar oldu? 12 Nisan

Brent petrol bir süredir 100 dolarn altında seyrediyordu. 12 Nisan'da bernt petrol bir miktar yükseliş gösterdi. Brent petrol 12 Nisan'da 101 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrol fiyatı da 95 doların üzerinde işlem görüyor.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.