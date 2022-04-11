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TIMETURK / GENEL / 11 Nisan mazot indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim yapıldı? (11-12 Nisan)

11 Nisan mazot indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim yapıldı? (11-12 Nisan)

11 Nisan mazot indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim yapıldı? Dizel araç sahipleri gelen son zamlardan sonra fazlasıyla üzülmüştü. Ekonomik yakıt türü olarak bilinen motorin peş peşe zamlar ile benzin fiyatını geçmişti. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak yurt içinde benzin ve motorin fiyatlarında da indirim bekleniyordu. Dizel araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Peki 11 Nisan ve 12 Nisan'da mazot fiyatları ne kadar oldu?

2 Saat Önce
2022-04-11 09:50:47
11 Nisan mazot indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim yapıldı? (11-12 Nisan)

11 Nisan mazot indirim | Mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim yapıldı? Dizel araç sahipleri gelen son zamlardan sonra fazlasıyla üzülmüştü. Ekonomik yakıt türü olarak bilinen motorin peş peşe zamlar ile benzin fiyatını geçmişti. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak yurt içinde benzin ve motorin fiyatlarında da indirim bekleniyordu. Dizel araç sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Peki 11 Nisan ve 12 Nisan'da mazot fiyatları ne kadar oldu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra uluslararası piyasada brent petrol fiyatları rekor seviyeye yükselmişti. Savaş risklerini zirve yaptığı dönemde 130 doları aşan brent petrol fiyatları nedeniyle yurt içinde akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmıştı. Barış müzakerelerinde ilerleme sağlanması ve savaş şokunun atlatılmasıyla brent petrolde düşüş başladı. Araç sahipleri uluslararası piyasa düşen petrol fiyatlarından sonra benzin ve motorine indirim yapılmasını bekliyordu. Dizel araç sahiplerini sevindirencek gelişme 11 Nisan'da yaşandı.

11 Nisan mazot indirim

11 Nisan Pazartesi günü dizel yakıtlara indirim yapılacağı belirtidli. Mazot indiriminin 1.04 kuruş olacağı belirtildi. Mazot indiriminin 12 Nisan Salı günü geçerli oalcağı belirtildi.

Benzine indirim yapılacak mı (12 Nisan)

Benzin grubunda bu günler arasında herhangi bir indirim haberi henüz gelmedi. İlerleyen günlerde petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin fiytlarında da indirim yaşanabilir.

11 Nisan güncel Mazot fiyatları

İstanbul mazot litre fiyatı: 21,22 TL

Ankara mazot litre fiyatı: 21,33 TL

İzmir mazot litre fiyatı: 21,33 TL

Mazota ne kadar indirim yapıldı?

Mozot litre satış fiyatına indirim geldi. Son açıklanan rakamlara göre mazotun litresine 1 lir 4 kuruş indirim geldi. İndirim oranı pompaya yansıyacak.

Bren petrol ne kadar oldu?

Bir varilin fiyatı 99.87 dolara indi. Bu düşüşün ardından benzin ve mazota indirim beklentisi de oluştu. Vatandaşlar Ramazan ayının da girmesiyle benzin ve mazota gelecek indirimin sevincini yaşamak için bekliyor. 11 Nisan'da brent petrol fiyatları 100 dolar civarında başladı.

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