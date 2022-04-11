Mazota indirim mi yapıldı? 11 Nisan mazot (motorine) ne kadar indirim gelecek? 12 Nisan Salı mazota indirim mi yapılacak? soruları dizel araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonucunda yurt içinde akaryakıt ürünlerine de indirim gelmeye başladı. Dizel araç sahiplerinin de mazota indirim beklentisi artmıştı. Son gelen bilgilere göre mazota büyük bir indirim daha geliyor...

Mazota indirim mi yapıldı? 11 Nisan mazot (motorine) ne kadar indirim gelecek? 12 Nisan Salı mazota indirim mi yapılacak? soruları dizel araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonucunda yurt içinde akaryakıt ürünlerine de indirim gelmeye başladı. Dizel araç sahiplerinin de mazota indirim beklentisi artmıştı. Son gelen bilgilere göre mazota büyük bir indirim daha geliyor...

Rusya'nın ulusararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla petrol piyasası alt üst oldu. Araç sahipleri gelen peş peşe zamlardan sonra araçlarına binemez hale geldi. Bren petrol piyasasında yaşanan gerilemeyle birlike benzin ve mazot ürünlerinde indirim beklentisi ortaya çıktı.

Mazota indirim mi yapıldı?

Dizel araç sahipleri gelen son zamlardan sonra mazota ödedikleri ücret benzin fiyatını geçti. 11 Nisan Pazartesi günü dizel yakıtlara indirim yapılacağı belirtidli. Mazot indiriminin 1.04 kuruş olacağı belirtildi. Mazot indiriminin 12 Nisan Salı günü geçerli oalcağı belirtildi.

11 Nisan mazot (motorine) ne kadar indirim gelecek?

Benzin grubunda bu günler arasında herhangi bir indirim haberi henüz gelmedi. İlerleyen günlerde petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin fiytlarında da indirim yaşanabilir.

11 Nisan güncel Mazot fiyatları

İstanbul mazot litre fiyatı: 21,22 TL

Ankara mazot litre fiyatı: 21,33 TL

İzmir mazot litre fiyatı: 21,33 TL

12 Nisan Salı mazota indirim mi yapılacak?

Mozot litre satış fiyatına indirim geldi. Son açıklanan rakamlara göre mazotun litresine 1 lir 4 kuruş indirim geldi. İndirim oranı pompaya yansıyacak.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı. .