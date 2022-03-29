Mazot indirim | Mazota indirim mi yapıldı? 29 Mart-30 Mart motorin (mazot) ne kadar oldu? Mazota ne kadar indirim geldi? Araç sahiplerini heyecanlandıran bir iddia geldi. Akaryakıt sektör kaynaklarından yapılan iddiaya göre motorinin litre satış fiyatına 29 Mart Salıyı 30 Mart Çarşambaya bağlayan gece indirim yapılacak. İşte mazota gelmesi planlanan indirim oranı...

Mazot indirim | Mazota indirim mi yapıldı? 29 Mart-30 Mart motorin (mazot) ne kadar oldu? Mazota ne kadar indirim geldi? Araç sahiplerini heyecanlandıran bir iddia geldi. Akaryakıt sektör kaynaklarından yapılan iddiaya göre motorinin litre satış fiyatına 29 Mart Salıyı 30 Mart Çarşambaya bağlayan gece indirim yapılacak. İşte mazota gelmesi planlanan indirim oranı...

Rusya-Ukrayna savaşı ile yurt içinde akaryakıt ürünlerine peş peşe zam yapılmıştı. Benzinin litre satış fiyatından ucuz olması ile bilinen mazot son aylarda gelen zamlarla birlikte benzini eçmişti. Rusya Ukrayna hattında barış müzakerelerine yeninden başlanması uluslararası piyasada petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Mazota indirim mi yapıldı?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

29 Mart-30 Mart motorin (mazot) ne kadar oldu?

29 Mart'ta güncel mazot fiyatları şu şekilde;

İstanbul / Avrupa: 23,59

İstanbul / Anadolu: 23,61

Ankara: 23,70

İzmir: 23,70

Bursa: 23,66

Benzine indirim yapılacak mı?

Uluslararası piyasada brent petrol fiyatları bir miktar daha gerilmesi durumunda benzine de indirim gelmesi beklenebilir.

EPGİS açıklamayacak

EPGİS bundan böyle akaryakıt zam ve indirimlerine ilişkin duyuru yapmayacağını açıkladı. EPGİS sosyal medayadan yaptığı duyuruda "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.