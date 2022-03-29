Benzin indirim son dakika | Benzine indirim mi geldi? 30 Mart'ta benzine indirim var mı? Benzine indirim yapılacak mı? Araç sahipleri son aylarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan şikayetçi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla yaşanan süreçte uluslararası piyasada enerji krizi yaşanmış ve dolayısıyla yurt içinde de benzin ve motorine zam yapılmıştı. 30 Mart Çarşamba günü için akaryakıtta bir indirim iddiası daha geldi. Peki 29 Mart'a benzine indirim açıklaması geldi mi?

Benzine indirim mi geldi? 30 Mart'ta benzine indirim var mı? Benzine indirim yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla luslararası piyasada petrol ve petrol ürünleri krizi yaşanmaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından küresel piyasakarda brent petrol fiyatları 139 dolar seviyesine kadar çıktı. Jeopolitik risklerin tavan yaptığı dönemde ABD ve AB tarafından Rusya'ya yaptırım ve ambargo uygulanması da enerji piyasasını alt üst etti. Son günlerde brent petrolde aşağı doğru bir hareket görülüyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile benzin ve mazot ürünlerine de indirim yapılmaya başlandı.

Benzine indirim mi geldi?

Sektör kaynaklarından gelen son dakika bilgisine göre akaryakıtta bir indirim daha yapılacak. 30 Mart Çarşamba günü geçerli olacak olan indirimin şimdilik mazot grubunda olacağı belirtildi.

30 Mart'ta benzine indirim var mı?

29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece motorin litre satış fiyatında indirime gidilecek. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Şimdilik indirim sadece motorinde olacak. İlerleyen saatlerde benzin indirimi için de duyuru gelebilir.

EPGİS inidimleri ve zamları duyurmayacak

EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı. .

29 Mart Brent petrol ne kadar?

Uluslararası piyasalarda güncel Brent Petrol fiyatı 109 dolar seviyesinde yer alıyor.

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