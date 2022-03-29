Son dakika: Mazota indirim mi geldi? 29 Mart mazot indirimi yapılacak mı? Mazot indirimi ne kadar? Mazot kaç TL oldu? Rusya-Ukrayna savaşının ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişle birlikte petrol ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Brent petrolün aşağı doğru çekilmesinin ardından ülkemizde benzin ve mazota indirimler de geldi. Son olarak gelen haber araç sahiplerini sevindirecek. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorin litre satış fiyatına 30 Mart'tan itibaren indirim yapılacak. Peki motorin fiyatı düştü mü, indirim ne zaman?

Brent petrolde son günlerde yaşanan gerilemenin ardından ülkemizde de benzin ve mazot grubu ürünlerde indirime gidiliyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe akaryakıt indirimlerinin ardından yeniden zamlar gelmişti. Rusya-Ukrayna savaşından ateşkes ve barış çıkma olaaılığının artması uluslararası piyasada brent petrol fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Düşüşe geçen petrol fiyatlarıyla birlikte ülkemizde mazota indirim yapılacağı duyuruldu.

Mazota indirim mi geldi?

Mazot grubu ürünlerin pompa satış fiyatına indirim yapılacağı belirtildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göreindirim sadece mazot grubunda olacak ve benzinde olmayacak.

29 Mart mazot indirimi yapılacak mı?

Sektör kaynaklarından 29 Mart'ta akaryakıta indirim iddiası geldi. İndirim 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece geçerli olacak.

Mazot indirimi ne kadar?

motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Brent petrol ne kadar?

Rusya-Ukrayna hattında barış müzakerelerinin yeniden başlaması ile Brent Petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda güncel Brent Petrol fiyatı 109 dolar seviyesinde yer alıyor

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

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