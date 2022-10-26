Masterchef yeni bölümde düşen kim? Masterchef 112 bölüm hangi mavi takım yarışmacısı düştü? Fragmanları yayınlanan Masterchef 112. bölüm izleyenleri korkuttu. Arkası dönük koşarak giden bir yarışmacının yere düştüğü sahne merak konusu haline geldi. Peki ama Masterchef 112.bölümde neler oldu, kim düştü?

Masterchef yeni bölümde düşen kim? Masterchef 112 bölüm hangi mavi takım yarışmacısı düştü? Fragmanları yayınlanan Masterchef 112. bölüm izleyenleri korkuttu. Arkası dönük koşarak giden bir yarışmacının yere düştüğü sahne merak konusu haline geldi. Peki ama Masterchef 112.bölümde neler oldu, kim düştü?

Masterchef yeni bölümde düşen kim?

Bu bölümde yine her bir yarışmacı karşı takımdaki yarışmacı ile düello yaptı. Yağız ile düello yapan Görkem, bir eşya almak için koştuğu esnada ayağı kaydı. Görkem kolunu çarparak düştü.

Masterchef 112. bölüm yarışması

Yarışmacılar ikinci düello için; ülke ve 2 çeşit ürün ile yemek yaptılar.

Barış ve Metin bonfile ve soğan ile Fransa mutfağına ait bir yemek yaptı.

Tayfun ve Tolga tavuk ve pırasa ile Hindistan mutfağına ait bir yemek yaptı.

Serpilay ve Gamze ciğer ve patates kullanarak İspanya mutfağına ait bir yemek yaptı.

Kıvanç ve Büşra dil ve pancar kullanarak İtalya mutfağına ait bir yemek yaptı.

Fatmanur ve Ayaz karides ve kereviz ile Japonya mutfağına ait bir yemek yaptı.

Görkem ve Yağız kuzu ve karnabahar kullanarak Lübnan mutfağına ait bir yemek yaptı.

Burak Revanbahş ve Burak Kaya kuzu kıyma ve çili biberi kullanarak Meksika mutfağına ait bir yemek yaptı.

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