Masterchef 111.bölüm hangi takım kaybetti? Masterchef eleme potasındaki ilk iki isim kim oldu? Haftanın ilk gününde yapılan yarışmayla Burak Revanbahş mavi takım kaptanı olmuştu ve Tayfun'u kırmızı takım kaptanı olarak seçmişti. Bugün yayınlanan 111. bölümde de takımlar pide için yarıştı ve potanın ilk iki ismi belli oldu. İşte detaylar..

Masterchef 111.bölüm hangi takım kaybetti? Masterchef eleme potasındaki ilk iki isim kim oldu? Haftanın ilk gününde yapılan yarışmayla Burak Revanbahş mavi takım kaptanı olmuştu ve Tayfun'u kırmızı takım kaptanı olarak seçmişti. Bugün yayınlanan 111. bölümde de takımlar pide için yarıştı ve potanın ilk iki ismi belli oldu. İşte detaylar..

Masterchef 111.bölüm hangi takım kaybetti?

Masterchef'in 111. bölümünde her iki takım kişisel olarak pide düellosu için yarıştı. Yarışmacılar; Trabzon yağlısı, tahinli pide, Develi cıvıklısı, cantık pide, Konya bıçak arası, bafra pide ve patatesli kır pidesi yaptı.

Tayfun ve kıvanç'ın yaptığı pide şefler tarafından değerlendirmeye alınmadı bu yüzden 6 tabak üzerinden puan verilmiş oldu. Kırmızı takımdan bir tek Fatmanur'un tabağı geçti ve onun dışındaki mavi 5 tabak geçti, mavi takım kazandı.

Kimler hangi yemek için yarıştı?

Yarışmacılar düeollo yaptı ve kırmızı takım 5-1 yenildi.

- Büşra ve Gamze Trabzon yağlı pide

- Serpilay ve Tolga tahinli pide

- Metin ve Görkem develi cıvıklısı

- Burak Kaya ve Ayaz cantık pide

- Tayfun ve Kıvanç Konya bıçak arası

- Yağız ve Burak bafra pide

- Fatmanur ve Barış patatesli kır pidesi

Masterchef eleme potasındaki ilk iki isim kim oldu?

Kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayan kırmızı takım, kahve ve beyaz çikolatadan oluşan tatlı tabakları yaptı. Yapılan tabaklardan en güzeli Büşra'nınki seçildi. Dolayısıyla dokunulmazlığı kırmızı takımdan Büşra kazandı.

Potaya giden isimler

Büşra, dokunulmazlığı aldıktan sonra Burak Kaya'yı potaya gönderdi. Daha sonra oylama ile ikinci isim Serpilay potaya gitmiş oldu.

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