Masterchef saat kaçta? Masterchef hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? Masterchef tekrarı saat kaçta veriliyor?
Masterchef saat kaçta? Sevilen yarışma Masterchef yine reyting rekorlarını kırdı geçirdi. İş saatine denk gelenler tekrar ve yayın saatlerini araştırıyor. Peki Masterchef hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? Masterchef tekrarı saat kaçta veriliyor? İşte detaylar...
2022-07-27 18:55:20
Sevilen yarışma Masterchef yine reyting rekorlarını kırdı geçirdi. İş saatine denk gelenler tekrar ve yayın saatlerini araştırıyor. Peki Masterchef hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? Masterchef tekrarı saat kaçta veriliyor? İşte detaylar...
Masterchef saat kaçta?
Masterchef yarışması her akşam saat 20.0'da tv'8 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
Kaçıran ve yeniden izlemek istyenler için Masterchef tekrarı sabah saat 08.30'da veriliyor.
Masterchef hangi kanalda?
Mastechef yarışması her gün Tv8 ekranlarında yayınlanıyor.
Masterchef sunucuları kimler?
Acun Medya yapımcılığında olan programın sunucuları; Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dır.
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