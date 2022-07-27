Masterchef saat kaçta? Masterchef hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? Masterchef tekrarı saat kaçta veriliyor?

Masterchef saat kaçta? Sevilen yarışma Masterchef yine reyting rekorlarını kırdı geçirdi. İş saatine denk gelenler tekrar ve yayın saatlerini araştırıyor. Peki Masterchef hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? Masterchef tekrarı saat kaçta veriliyor? İşte detaylar...