MasterChef Burak ne dedi? Burak Kaya Gamze'ye küfür mü etti? Burak hangi sözü söyledi? Burak Kaya hangi hakareti yaptı? MasterChef'in 25 Ağustos'ta yayınlanan dokunulmazlık yarışmasında bu kez kırmızı takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı. Yarışmayı kaybeden mavi takımda ise Burak Kaya ile Gamze arasında şiddetli tartışma yaşandı. Burak Kaya'nın Gamze'ye ne dediği izleyiciler tarafından merak edilirken Mehmet Şef'in baskısı ile Burak Kaya, Gamze'den özür diledi. MasterChef Burak'ın küfür mü ettiği ise merak konusu oldu.

MasterChef Burak ne dedi? Burak Kaya Gamze'ye küfür mü etti? Burak hangi sözü söyledi? Burak Kaya hangi hakareti yaptı? MasterChef'in 25 Ağustos'ta yayınlanan dokunulmazlık yarışmasında bu kez kırmızı takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı. Yarışmayı kaybeden mavi takımda ise Burak Kaya ile Gamze arasında şiddetli tartışma yaşandı. Burak Kaya'nın Gamze'ye ne dediği izleyiciler tarafından merak edilirken Mehmet Şef'in baskısı ile Burak Kaya, Gamze'den özür diledi. MasterChef Burak'ın küfür mü ettiği ise merak konusu oldu.

TV8'in sevilen yemek yarışma programı MasterChef'te yarışmacıların ilk ciddi tartışması yaşandı. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle başlayan tartışmalar eski defterlerin açılmasıyla zirve yaptı. MasterChef 51. bölüme Burak Kaya ve Gamze'nin tartışması damga vurdu.

MasterChef Burak ne dedi?

Burak Kaya Gamze'nin kendisini ispiyonladığını söylerken Gamze'nin kendisinden özür dilemesini istedi. Gamze de Burak'ın hakaretlerine maruz kaldığını ve asıl özürün onun dilemesi gerektiğini belirtti. Burak Kaya'nın Gamze'ye hakaret anlamına gelen kelimeler kullandığı ortaya çıktı. Burak Kaya Gamze ile ilgili "Geri Zekalı, Çakal" ifadesini kullandı.

Burak Kaya Gamze'ye küfür mü etti?

MasterChef 51. bölümde Burak ile Gamze tartışması yayına damga vurdu. Burak Gamze'ye küfür etmnedi ancak ağır hakaret içeren kelimeler kullandı. Gamze kendisine hakaret içerikli kelime kullandığını söyleyen Burak'ın söylediği kelimeyi açıklamak istemediğini belirtti.

Burak hangi sözü söyledi?

Burak Kaya MasterChef'te mavi takımda birlikte yarıştığı Gamze ile ilgili "Çakal" ifadesini kullandı. Bu ifade sonrası Mehmet Şef'in baskısı ile özür diledi.

MasterChef Türkiye nedir?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.